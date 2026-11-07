Localizan Sin Vida a Marco Tulio Pedroza, Profesor de ENAH que Estaba Desaparecido

Luego de más de dos semanas de que se reportó su desaparición, este sábado se dio a conocer el hallazgo sin vida de Marco Tulio Pedroza, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). La información fue compartida por su sobrina a través de redes sociales.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha confirmado el hallazgo del cuerpo.

"Con profundo dolor comparto que hemos localizado a mi tío Tulio. Pido respeto en estos momentos tan difíciles que atravesamos familiares y amigos", indicó Mar Pedroza a través de una publicación en Facebook.

Marco Tulio Pedroza fue visto por última vez el 19 de octubre de 2026 en la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Ante ello, familiares y la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) reportaron la desaparición del profesor Pedroza Amarillas y pidieron ayuda para localizarlo.

El académico era doctor en Antropología Social. Era mejor conocido como "CKIB KAFE" y también se desempeñaba como investigador, gestor cultural y escritor de grafiti.