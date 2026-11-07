Seguridad

Localizan Sin Vida a Marco Tulio Pedroza, Profesor de ENAH que Estaba Desaparecido

Su sobrina dio a conocer el hallazgo sin vida del académico

Marco Tulio PedrozaSu sobrina confirmó la lozalización de Marco Tulio Pedroza sin vida. Foto: Especial
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Reportan Hallazgo Sin Vida de Marco Tulio Pedroza, Profesor de ENAH Reportado como Desaparecido | N+