Balacera en Tlalnepantla: Ataque Directo Deja sin Vida a Joven en Edomex

Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los habitantes de la colonia San Miguel de Chalma, quienes de inmediato solicitaron ayuda a las autoridades mexiquenses; en la balacera murió un joven.

El ataque armado ocurrió en el cruce de las calles Alfredo del Mazo y de Buganvilia, por lo que elementos de la Policía Estatal y Municipal acudieron de inmediato al punto. Al llegar, observaron que un hombre estaba en el piso inconsciente y con manchas hemáticas.

Por lo anterior, solicitaron apoyo médico, sin embargo, cuando llegaron paramédicos, únicamente pudieron confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

Luego de darse a conocer el deceso del joven de aproximadamente 20 a 25 años de edad, la zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones y esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para levantar indicios que ayuden a esclarecer el caso.

En tanto, los policías se entrevistaron con algunos testigos, quienes relataron cómo ocurrió la balacera en Tlalnepantla hoy. Según los vecinos, la víctima se encontraba en la zona cuando una persona se le acercó y sin mediar palabra le disparó en varias ocasiones.

Al menos tres disparos fueron directo a la zona de la cabeza, por lo que luego de cometer el crimen, el sospechoso huyó rápidamente. Se inició un operativo en las inmediaciones en el que también participa la Guardia Nacional (GN). Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima o si había recibido amenazas.

EPP