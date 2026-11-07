Seguridad

Balacera en Tlalnepantla: Ataque Directo Deja sin Vida a Joven en Edomex

La víctima fue agredida en diversas ocasiones en inmediaciones del centro del municipio; investigan el caso

Balacera en Tlalnepantla: Ataque Directo Deja sin Vida a Joven en EdomexFoto: N+
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