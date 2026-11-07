Frío en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Temperaturas de hasta 4ºC en Estas Alcaldías

El pronóstico del clima en la CDMX para este domingo 8 de noviembre de 2026 indica que las bajas temperaturas se presentarán en diversas zonas de la ciudad, por lo que las autoridades han activado la alerta amarilla; estos son los detalles y lo que debes hacer para proteger tu salud.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este marcado descenso en la temperatura está relacionado con la presencia del Frente Frío Número 4, el cual se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del país.

Además, este sistema entrará en interacción con un canal de baja presión, vaguadas de altura y corriente de chorro subtropical, principalmente en el sureste de la República Mexicana.

Lo anterior provocará chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, centro, oriente y sureste del territorio.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que en el caso de la Ciudad de México, sus efectos se presentarán con bajas temperaturas durante la madrugada y mañana de este domingo.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó la alerta amarilla para las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Por lo tanto, la ciudadanía tendrá que poner especial atención en el lapso de las 2:00 horas y las 8:00 horas, debido a que es en este periodo cuando se sentirá más frío en las partes altas de la ciudad.

Entonces, si vives en alguna de las demarcaciones que serán afectadas por las bajas temperaturas en la CDMX, tendrás que seguir estas recomendaciones para evitar algún daño a tu salud: abrigarte adecuadamente, cubrirte nariz y boca; evitar cambios bruscos de temperatura; resguardar a mascotas del frío, no las dejes a la intemperie; y mantenerte hidratado y consumir frutas y verduras ricas en vitamina C.

Ahora bien, es importante que consideres que el clima del domingo 8 de noviembre también prevé un 60% de probabilidad de chubascos durante la tarde y noche, donde las temperaturas oscilarán entre los 24 y 26 grados durante el día; no obstante, para cuando caiga la tarde, nuevamente habrá otro descenso en la temperatura con hasta 16 grados. ¡Toma precauciones!

EPP