Pronóstico del tiempo

Frío en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Temperaturas de hasta 4ºC en Estas Alcaldías

El clima gélido se sentirá con fuerza en al menos seis demarcaciones por lo que piden extremar precauciones

Autoridades activaron la alerta amarilla por bajas temperaturas este domingo 8 de noviembreFoto: Cuartoscuro

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