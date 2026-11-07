¿A Qué Hora Empieza El Buen Fin 2026? Horarios de la Ofertas y Promociones

La última etapa del año comenzó y con ella viene una temporada de celebraciones y reuniones con los seres queridos, pero también la de El Buen Fin 2026, la campaña de ofertas y promociones, más los comercios ofrecen durante varios días una serie de ofertas y promociones . Aquí te decimos cuándo y a qué hora comienzan estos beneficios en las tiendas en línea.

El Buen Fin, según autoridades, tiene como objetivo apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor; este año es la edición 16 de este evento.

Las personas que quieran ser parte de las rebajas y descuentos podrán hacerlo de manera sencilla, ya que únicamente necesitan identificar los comercios o empresas que cuenten con la publicidad del Buen Fin 2026, en ella encontrarán un código QR el cual podrán escanear para verificar que sea un establecimiento participante.

También pueden consultar la página www.elbuenfin.org , en la que encontrarán la lista de todas las empresas participantes. Además, no solo los comercios presenciales tendrán estas promociones, ya que también aplican a las tiendas en línea.

¿A qué hora empieza El Buen Fin 2026?

Toma nota, debido a que el Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, entonces, a partir de las 00:00 horas del viernes 13 de noviembre comenzarán las ofertas y descuentos en todos los establecimientos, incluidos los sitios web y/o aplicaciones de los comercios.

Durante cinco días, los pequeños y grandes comercios de la República Mexicana se preparan para poner en venta los artículos más solicitados durante el año o aquellos que no pueden faltar durante la temporada de Fin de Año. Entre los que destacan aparatos electrónicos, pantallas, equipos de audio, celulares, ropa, calzado, juguetes y línea blanca.

Finalmente, te recomendamos que estés pendiente si quieres comprar algún objeto en particular, pues puedes comprarlo con las ofertas que forman parte de El Buen Fin 2026 hasta las 23:59 horas del 17 de noviembre.

¿Cuál es la diferencia entre oferta y promoción?

Debido a que durante El Buen Fin 2026 te encontrarás con muchas ofertas y promociones en tiendas físicas y en línea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda que antes de realizar una compra se medite detenidamente si es necesaria y no involucraría un gasto mayor o una deuda de la que después no puedas salir.

Entonces, es importante establecer qué significa cada una: la oferta es un descuento directo sobre el precio neto de un producto por un tiempo determinado. Mientras que una promoción es un “incentivo”, es decir, al comprar una bicicleta te regalan el casco.

Para que realmente obtengas un beneficio durante tus compras, es necesario que calcules el precio unitario. Esto servirá para determinar el precio que pagarás por uno o varios productos, según sea el caso. Por ejemplo, en una bocina que cuesta 500 pesos, sería de esta forma:

Oferta_

60% de descuento: pagarás el 40% (200 pesos), te ahorras 300 pesos (60%)

10% de descuento: pagarás el 90% (450 pesos), te ahorras (150 pesos (20%)

Promoción:

2x1: pagarás el 50% (250 pesos), te ahorras 250 pesos (50%)

Segunda pieza a mitad de precio: pagarás el 75% (375 pesos), te ahorras 125 pesos (25%)

Ojo, recuerda que comprar en oferta no representa un ahorro si terminas adquiriendo algo que no necesitas.

EPP