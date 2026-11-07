El Buen Fin Noviembre 2026: ¿Cuándo Inicia y Cuántos Días Durará?

Las fechas de El Buen Fin 2026 se mantienen en el mismo rango que el año pasado. Sin embargo, en 2025 la campaña comenzó en jueves y terminó en lunes, mientras que este año iniciará en viernes y cerrará en martes.

Se trata de la edición número 16 de El Buen Fin, iniciativa que reúne a establecimientos comerciales de distintos sectores para ofrecer descuentos y promociones a los consumidores.

¿Cuándo inicia El Buen Fin 2026 y cuánto durará?

El programa, que llega a su edición número 16, busca apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y fortalecer el comercio formal, mediante la participación conjunta de los sectores público y privado.

El Buen Fin 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17 del mismo mes. La campaña tendrá una duración de cinco días, de acuerdo con el calendario publicado en el portal oficial del evento.

¿Dónde habrá ofertas durante El Buen Fin?

Las promociones estarán disponibles tanto en establecimientos físicos como en tiendas en línea. De acuerdo con el portal oficial, cada negocio participante será responsable de dar a conocer los descuentos y condiciones de sus ofertas.

Los consumidores podrán consultar el directorio de comercios registrados en la página oficial https://www.elbuenfin.org/, donde es posible buscar establecimientos y verificar su participación en la campaña.

APG