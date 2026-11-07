Economía

El Buen Fin Noviembre 2026: ¿Cuándo Inicia y Cuántos Días Durará?

La edición número 16 de la campaña de descuentos más grande del país incluirá promociones en tiendas físicas y en línea, durante el periodo de compras de fin de año

Inicio y Días de Duración de El Buen FinEl Buen Fin Noviembre 2026: ¿Cuándo Inicia y Cuántos Días Durará?Foto: Cuartoscuro/ archivo

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