¿Quiénes Cobran Aguinaldo el 15 de Noviembre 2026? Estas Personas lo Reciben en el Buen Fin

El año está por acabar y eso significa que una de las mayores prestaciones está por caer, por eso acá te decimos qué personas reciben el pago de aguinaldo el próximo 15 de noviembre, pues varios trabajadores van a gozar de ese dinero mientras se realiza El Buen Fin 2026 en México.

El aguinaldo 2026 es un beneficio que reciben todas las mujeres y hombres en México que prestan un trabajo personal subordinado regido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por eso en una nota ya te dijimos cómo saber cuánto te toca cobrar este año y las personas que cobran dicha prestación libre de impuestos.

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¿Quiénes cobran aguinaldo el 15 de noviembre 2026?

Todos los pensionados del ISSSTE ( Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) que estén bajo el Régimen Décimo Transitorio van a recibir la primera parte de su aguinaldo antes de la primera quincena de noviembre. De igual forma, es posible que también los siguientes trabajadores cobren lo correspondiente a dicha prestación en las mismas fechas:

Servidores públicos de las dependencias y entidades, cuya relación jurídica de trabajo se regule por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Personal Operativo de Confianza de las Dependencias y Entidades.

Personal de Enlace y de Mando de las Dependencias y Entidades, así como personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre en funciones en territorio nacional.

Personal del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste que se encuentre en funciones en las representaciones de México en el extranjero

Personal militar en activo.

Personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales en las Dependencias y Entidades al Servicio Exterior Mexicano, bajo el régimen de honorarios con cargo a recursos del capítulo de Servicios Personales del Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal.

Personas que perciban haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia o los adeudos de esas personas a quienes se les haya otorgado una pensión del ISSSTE o con cargo al erario federal.

Veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al ISSSTE y de cuota adicional con cargo al erario federal, quienes recibirán la gratificación correspondiente por cada uno de esos conceptos a los que tengan derecho.

Personal de otras categorías no previsto en los incisos anteriores, pero autorizados por la SHCP.

Es importante aclarar que el pago de aguinaldo puede llegar el 15 de noviembre 2026 o antes a todos los trabajadores, siempre y cuando así lo establezca su política laboral, contrato, convenio colectivo o práctica interna.

De acuerdo con el artículo 87 de la LFT, los trabajadores deben recibir su aguinaldo a más tardar antes del 20 de diciembre y el equivalente debe ser a por lo menos 15 días de salario.

AO