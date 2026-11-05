Economía

¿Quiénes Cobran Aguinaldo el 15 de Noviembre 2026? Estas Personas lo Reciben en el Buen Fin

Durante los próximos días se paga el aguinaldo 2026 y varios trabajadores lo van a recibir en plena época de descuentos

Congreso de la CDMX durante presentación de Segundo Informe de GobiernoFoto: N+
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