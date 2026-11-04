Economía

T-MEC Sigue Vigente y Aún Es Pronto para Prever Cambios en Aranceles, Dice Economía

La cuarta ronda de revisión del acuerdo esperaba a que pasara la elección en Estados Unidos

T-MEC Sigue Vigente y Aún Es Pronto para Prever Cambios en Aranceles, Dice EconomíaMarcelo Ebrard, Secretario de Economía, durante el InnovaFest Mérida 2026. Foto: Secretaría de Economía

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