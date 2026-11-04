T-MEC Sigue Vigente y Aún Es Pronto para Prever Cambios en Aranceles, Dice Economía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente y que todavía es pronto para anticipar si el nuevo equilibrio político en el Congreso estadounidense modificará la política arancelaria, pues aún no concluye el cómputo de las elecciones.

Durante el InnovaFest Mérida 2026, explicó que en junio de este año México y Estados Unidos acordaron prolongar el acuerdo comercial diez años, hasta 2036, con una revisión cada año. Esa prórroga, dijo, deja atrás el escenario que más preocupaba: que el tratado dejara de estar vigente.

"El tratado ya no está en tela de juicio", sostuvo.

La revisión de 2026 todavía no termina. Ebrard indicó que se han realizado tres rondas y que la cuarta quedó en espera porque autoridades estadounidenses pidieron dejar pasar la elección. Después de los comicios, añadió, podrá cerrarse esa revisión.

Sobre los aranceles, señaló que las facultades para establecerlos corresponden en buena medida al presidente de Estados Unidos, por lo que el nuevo equilibrio en el Congreso no modifica ese punto. Reconoció que la revisión podría traer alguna adición al tratado, aunque hasta ahora no ha sido el caso, y dijo que es demasiado pronto para precisar si habrá cambios.

Ebrard sostuvo que 80 por ciento de lo que México exporta a Estados Unidos no paga arancel, algo que, afirmó, ningún otro país tiene. Atribuyó ese resultado a la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, según dijo, ha hablado más de 20 veces con el presidente Donald Trump, y a sus propias visitas semanales a Estados Unidos para persuadir a las autoridades de ese país. También lo atribuyó a la integración entre ambas economías.

Esa integración, explicó, es el argumento central que ha planteado en sus reuniones. Preguntó a sus interlocutores si han visto marcas de autos con apellidos mexicanos y recordó que los vehículos que se venden en la región son de empresas como General Motors y Stellantis. Por eso, planteó, imponer un arancel a los vehículos afecta a las propias empresas estadounidenses.

El resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos fue una contundente derrota para el Partido Republicano y generó reacciones de alivio y cautela entre gobiernos de distintos países. Los vecinos de Estados Unidos reservaron su juicio sobre si habrá un cambio en la relación con Washington.

La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a decir:

"Vamos a esperar".

El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, dijo que no está claro si el resultado fortalecerá la posición de su país en las conversaciones para poner fin a la guerra comercial con Estados Unidos. Añadió que el nuevo Congreso no entrará en funciones hasta enero y que Canadá seguirá negociando con el gobierno de Trump.

Laurel Rapp, directora del programa de Estados Unidos y Norteamérica del centro de estudios Chatham House, explicó que al Congreso le resultará más fácil limitar a Trump en el ámbito interno que en política exterior, donde el presidente conserva un amplio margen para usar sus herramientas. Trump permanecerá en el poder dos años más.

CT