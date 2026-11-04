Mañana Se Reanuda Agroexportación de Aguacate tras Acuerdo en Michoacán, Informa Sader

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, informó que empresas empacadoras y trabajadores del sector aguacatero alcanzaron un acuerdo la noche del martes, por lo que a partir de mañana 5 de noviembre se reanudarán las agroexportaciones del producto.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se cuestionó sobre la situación en Michoacán, donde se reportaron protestas de productores y la suspensión de actividades relacionadas con el sector.

“Ya se logró ayer en la noche, luego de las 11, se logró un acuerdo entre empresas empacadoras y trabajadores; se acordó que mañana se restablece la agroexportación”, respondió la titular de Sader.

López explicó que la situación en la entidad se originó por una disminución del precio del aguacate; los trabajadores “dijeron que los costos de producción simplemente no salían”, comentó.

De acuerdo con la funcionaria, fueron en total tres semanas donde los cortes del producto se vieron afectados.

Sobre este mismo tema, la presidenta Sheinbaum comentó que otros países están produciendo aguacate y eso entra en competencia con el fruto mexicano y ocasiona la reducción del precio.

“Estamos trabajando con productores, cortadores y los agroexportadores, y también con Estados Unidos, para ver la manera de que se garantice siempre la exportación y el precio del aguacate”, apuntó.

Por otra parte, Columba López habló sobre el reporte de la presunta detección de gusano barrenador en cargamentos de aguacate.

Enfatizó que en 28 años de exportación, nunca ha habido un caso de gusano barrenador en Michoacán. “Tenemos 50 municipios que están libres de esto. Tenemos 13 puntos o zonas agroecológicas que están identificadas por la ley de sanidad vegetal”, añadió.

Refirió que cada mes, de manera aleatoria, se realiza la inspección de 500 hectáreas.

“Esas 500 hectáreas, de más de 168 mil que hay, se eligen al azar y se va a identificar si hay plaga o enfermedad. Estamos super seguros de que no hay absolutamente ninguna prenda de gusano barrenador y mañana se renueva la agroexportación”, sostuvo.

Sobre casos reportados en otras entidades, indico que en Jalisco, el producto iba hacia una planta de aceite de aguacate y el personal detuvo un cargamento en un punto de inspección.

En otro hecho en Nayarit, aclaró que el gusano barrenador estaba fuera del aguacate, en las cajas.

SPB