Economía

Mañana Se Reanuda Agroexportación de Aguacate tras Acuerdo en Michoacán, Informa Sader

Productores y empresas empacadoras logran convenio tras varios días de protestas en la entidad

Productores destruyen toneladas de aguacate tras supuesta detección de gusano barrenador en Michoacán. Foto: CuartoscuroProductores destruyen toneladas de aguacate tras supuesta detección de gusano barrenador en Michoacán. Foto: Cuartoscuro
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