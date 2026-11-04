UIF y Unión de Instituciones Financieras Mexicanas Firman Convenio de Colaboración

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio de colaboración para el intercambio de información con la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, para establecer mecanismos de “cooperación ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus atribuciones”.

La dependencia precisó a través de un comunicado que, en el contexto del convenio, ambas instituciones podrán desarrollar estudios, metodologías, herramientas de análisis, mesas de trabajo y recomendaciones, así como impulsar actividades de capacitación, asistencia técnica e intercambio de experiencias que contribuyan a identificar riesgos emergentes y fortalecer los mecanismos de prevención de las finanzas ilícitas.

Se buscará que con dicha colaboración se articule en torno a cuatro pilares estratégicos:

Mitigación de riesgos, mediante la identificación de vulnerabilidades sectoriales y la adopción de mejores prácticas.

Cooperación e inteligencia, a través del desarrollo de indicadores, tipologías, alertas y herramientas de análisis estratégico.

Vinculación estratégica para fortalecer la coordinación público-privada, multisectorial, nacional e internacional.

Transformación e innovación legal y regulatoria orientada al fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y la mejora del marco normativo.

Se destacó que la colaboración permitirá fortalecer la coordinación entre las autoridades y el sector financiero, promover una mayor comprensión de los riesgos asociados con las operaciones financieras y contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces para su identificación, prevención y detección. Así lo argumentó:

“Con estas acciones, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, fortalece la coordinación interinstitucional para proteger la integridad del sistema financiero y los recursos estratégicos del país, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, precisó la dependencia federal.

HVI