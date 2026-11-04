Economía

UIF y Unión de Instituciones Financieras Mexicanas Firman Convenio de Colaboración

Buscan fortalecer la coordinación institucional y establecer mecanismos de cooperación 'ágiles y eficaces para cumplir sus atribuciones'

UIF y Unión de Instituciones Financieras Mexicanas Firman Convenio de ColaboraciónInstalaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Foto: X @ReportA

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