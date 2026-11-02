Vigilan Aguacate Mexicano: Confirman Presencia de Plaga de Gusano Barrenador en Dos Cargamentos

Al menos 52 toneladas de aguacate fueron destruidas este fin de semana. Por la llegada del gusano barrenador al occidente de la República. El insecto de la mosca, que ha causado estragos en la industria ganadera, se inserta en el hueso de la fruta y destruye cosechas.

En 2024 se detectaron en Chiapas los primeros casos de la mosca Cochliomyia hominivorax. El gusano barrenador había sido erradicado en 1991 gracias a un programa que incluyó la instalación de una fábrica donde se esterilizaban huevos de moscas con radiación.

La fase larvaria de esta especie se conoce comúnmente como gusano barrenador. El insecto deposita sus huevos en heridas abiertas y las larvas consumen el tejido hasta la eclosión.

Según declaró a la Gaceta UNAM Yazmín Alcalá Canto, investigadora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el regreso del gusano barrenador ha sido obra de una “tormenta perfecta”. En esta plaga se uineron factores como el cambio climático, la adaptación de las hembras para rechazar a los machos estériles y fallos en los controles sanitarios en la frontera entre México y Guatemala.

Pese a las medidas de las autoridades para contener la plaga, esta ha avanzado a lo largo de varios estados del país. No solo ha afectado al ganado, sino que también daña a la vida silvestre e incluso ha cobrado vidas humanas.

Ahora, productores de Michoacán reportan que el gusano barrenador también ha sido detectado en las cosechas de aguacate. Este domingo, productores del estado occidental, así como de Jalisco, Nayarit y Colima, destruyeron 52 toneladas de producto, con la ayuda del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Conforme a los protocolos para control de plagas, los productores han tenido que colocar el producto en fosas. Después de prenderle fuego, se le entierra para prevenir la expansión de la larva de mosca.

Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente de Michoacán, confirmó a la agencia Reuters que “los productores quieren evitar que sus cultivos se vean afectados por plagas”. Hasta el momento no hay una estimación de las pérdidas económicas causadas por esta plaga.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que se detectaron dos cargamentos de aguacate con presencia de plaga el pasado 28 de octubre y, debido a ello, uno fue devuelto a su origen y el otro se destruyó para evitar la dispersión del patógeno. Ante esto, para proteger los puntos de ingreso a Michoacán, Senasica también autorizó la instalación de tres Puestos de control: dos en Nayarit y uno en Jalisco, y dos rutas itinerantes en carreteras que conectan con esta entidad. Además, el organismo tiene cuatro puntos en proceso de autorización en Colima.

También indicó que hasta el 30 de octubre se han inspeccionado mil 774 cargamentos, los cuales cumplieron con la normativa para transportar 7 mil 391 toneladas de aguacate. Además, el 1 de octubre se publicó un Acuerdo que regula el traslado interno de aguacate fresco desde las huertas hasta las empacadoras autorizadas.

Según explicó la Secretaría, Senasica será responsable de la vigilancia epidemiológica, así como de las inspecciones fitosanitarias, con el fin de proteger las zonas libres de las plagas del barrenador del aguacate.

El aguacate mexicano se exporta a 36 países, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Japón y Costa Rica. En lo que va del 2026 se han expedido 37 mil 840 certificados de exportación que respaldan el envío de cerca de un millón de toneladas de fruta.

A nivel nacional existen 103 municipios y 12 zonas agroecológicas distribuidas en 10 estados reconocidos como libres del barrenador del hueso del aguacate. Esta superficie equivale a 243 mil 926 hectáreas, lo que representa 93 por ciento del área cultivada en el país.

Michoacán, es el principal productor de aguacate, tiene 50 municipios reconocidos y una superficie de 185 mil 705 hectáreas bajo este estatus fitosanitario.