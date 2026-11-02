Economía

Vigilan Aguacate Mexicano: Confirman Presencia de Plaga de Gusano Barrenador en Dos Cargamentos

No hay aún una estimación del daño económico que supone la plaga de gusano barrenador, que se instala en el hueso del aguacate

Detectan gusano barrenador en MichoacánDetectan gusano barrenador en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

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