Salud

Detectan Caso de Gusano Barrenador en un Perro en León, Guanajuato; Lo Sacrifican

El canino presentaba un fuerte daño en la cabeza y un deterioro irreversible al momento en el que fue atendido

Autoridades han atendido más casos de gusano barrenador en perros.Fotos: N+

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Un perro rescatado en León con miasis fue sacrificado por daño irreversible. La lucha contra el gusano barrenador sigue en Guanajuato.

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