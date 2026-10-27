Detectan Caso de Gusano Barrenador en un Perro en León, Guanajuato; Lo Sacrifican

Un perro en situación de calle que fue rescatado en la ciudad de León, Guanajuato, de aproximadamente 10 años, fue diagnosticado con miasis, mejor conocido como gusano barrenador.

De acuerdo a la rescatista, Alma Arellano, especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales, el perro se encontraba en malas condiciones al momento de su rescate.

Ahí, detectaron que el canino presentaba una lesión severa en la cabeza y un deterioro físico irreversible por abandono, por lo que, horas después de ser ingresado a atención médica, se procedió a aplicarle la eutanasia para evitar un mayor sufrimiento.

Ante ello, autoridades de Guanajuato informaron que continúan con los trabajos para erradicar esta enfermedad que ataca en la mayoría de los casos al ganado y a otros animales de la región.