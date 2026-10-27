Ataque Armado a Fuerza Estatal Deja una Agente Sin Vida y Tres Detenidos en Tecate

Se registró un ataque armado contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en la colonia Nido de las Águilas, sobre la calle Naranjo en el municipio de Tecate, dejando como saldo una agente sin vida y otro elemento herido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) confirmó que, tras el despliegue inmediato de las corporaciones, se logró la detención de tres presuntos implicados.

En la zona del incidente y sectores aledaños, corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, mantienen un operativo de búsqueda y patrullaje para dar con el paradero de otros posibles involucrados en los hechos.

JMR