Seguridad

Ataque Armado a Fuerza Estatal Deja una Agente Sin Vida y Tres Detenidos en Tecate

Elementos de seguridad y Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la Col. Nido de las Águilas para localizar a los posibles responsables

Ataque Armado a Fuerza Estatal deja una Agente sin Vida y Tres Detenidos en TecateAtaque Armado a Fuerza Estatal deja una Agente sin Vida y Tres Detenidos en Tecate | Foto: Cortesía

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