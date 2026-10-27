Vinculan a Proceso a Sujeto que Presuntamente Abusó de su Hija en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo en tres asuntos distintos la vinculación a proceso de Ismael ‘N’, Alan Antonio ‘N’ y Javier ‘N’, por su probable participación en delitos sexuales cometidos contra niñas y una adolescente, en investigaciones desarrolladas en Puebla y Guadalupe Victoria.

En el primer caso, los hechos investigados ocurrieron el 14 de julio de 2024, cuando una niña se encontraba con su padre, Ismael ‘N’, quien presuntamente realizó actos de naturaleza sexual en su contra.

El 21 de octubre de 2026, la autoridad judicial lo vinculó a proceso por abuso sexual, impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para la investigación complementaria.

En otro asunto, la investigación señala que el 22 de mayo de 2026 una adolescente se encontraba en su domicilio, en la ciudad de Puebla, cuando Alan Antonio ‘N’ presuntamente la agredió sexualmente.

El 23 de octubre de 2026 fue vinculado a proceso por violación equiparada agravada; se le impuso prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses de investigación complementaria.

Por otra parte, el 6 de febrero de 2026 una niña de 11 años habría sido agredida sexualmente por un familiar en un domicilio relacionado con el municipio de Guadalupe Victoria.

El 22 de octubre de 2026, Javier ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito violación agravada, con prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.

La FGE Puebla dio a conocer que continuará las investigaciones correspondientes y el seguimiento de los procesos penales, con perspectiva de género y estricto respeto a la identidad, dignidad y derechos de las víctimas menores de edad.

Con información de N+

GMAZ