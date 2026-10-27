Seguridad

Vinculan a Proceso a Sujeto que Presuntamente Abusó de su Hija en Puebla

De acuerdo con las investigaciones Ismael 'N' habría cometido conductas inapropiadas contra la menor de edad en la capital poblana

Vinculación a Proceso de Ismael N por Abuso Sexual de su Hija en PueblaIsmael 'N' habría cometido las conductas de índole sexual en la capital poblana. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Vinculan a proceso a tres hombres en Puebla por delitos sexuales contra menores. La FGE sigue investigando con perspectiva de género. Conoce más detalles.

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