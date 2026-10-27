Seguridad

Explosión en Vivienda de Chihuahua Deja 15 Lesionados

Las autoridades reportaron que entre los afectados hay menores de edad y adultos mayores

Reportan explosión en vivienda de ChihuahuaReportan explosión en vivienda de Chihuahua. Foto: N+

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Explosión en Chihuahua deja 15 heridos, entre ellos niños y adultos mayores. Un niño tiene quemaduras en el 70% de su cuerpo.

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