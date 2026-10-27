Explosión en Vivienda de Chihuahua Deja 15 Lesionados

La noche de este lunes se registró una explosión en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Del Alamillo y Dolores Pimentel, en la colonia Pedro Domínguez, al norte de Chihuahua capital, que dejó al menos 15 personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, entre los afectados se encuentran adultos mayores y menores de edad, quienes presentarían quemaduras de segundo y tercer grado. Entre los lesionados, un niño de nueve años presenta quemaduras en aproximadamente el 70 por ciento de su cuerpo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para resguardar la zona, mientras que personal del Departamento de Bomberos inició las maniobras correspondientes. También arribaron paramédicos de la Cruz Roja y de URGE para brindar atención médica a los lesionados.

Hasta el momento, no se ha determinado la causa de la explosión. Se espera que en los próximos minutos las autoridades den a conocer más información sobre lo ocurrido.