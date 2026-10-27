Narcotráfico

¿Qué Fue la Operación Cisne Negro que Llevó a la Recaptura de ‘El Chapo’ Hace 10 Años?

Joaquín Guzmán Loera fue recapturado seis meses después de haberse fugado del Altiplano

Operación Cisne Negro¿Qué fue la Operación Cisne Negro? Foto: N+

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