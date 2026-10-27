¿Qué Fue la Operación Cisne Negro que Llevó a la Recaptura de ‘El Chapo’ Hace 10 Años?

Joaquín Guzmán Loera fue recapturado un 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, seis meses después de haberse fugado del penal de “El Altiplano”. Te contamos en qué consistió la Operación Cisne Negro que consiguió detener a “El Chapo”.

La noche del 11 de julio de 2015, el líder del Cártel de Sinaloa salió del Cefereso No. 1 a través de un agujero en la esquina de su celda. Aquella oquedad conectaba con un túnel de kilómetro y medio.

La segunda fuga de “El Chapo” exhibió las flaquezas en la vigilancia y las posibles complicidades al interior de “El Altiplano”, además de que representó un golpe para la imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto. En respuesta, el gobierno federal lanzó una operación para hallar y recapturar al jefe del crimen organizado.

Patrulla de la Policía Federal que participó en la recaptura de “El Chapo”. Foto: N+

En medio de las pesquisas, las autoridades catearon el rancho “Los Ciruelos”, en Sinaloa, donde fueron halladas varias aves exóticas. Entre estas sobresalían los cisnes negros que darían nombre al operativo donde fue detenido nuevamente Joaquín Guzmán Loera.

La Operación Cisne Negro fue lanzado la madrugada del 8 de enero del 2016 por la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina. Aquella fecha se había detectado a “El Chapo” en una casa de seguridad de Los Mochis.

Un detalle clave para confirmar que el narcotraficante se ubicaba en el inmueble del Fraccionamiento Las Palmas fue que pidieron comida a domicilio: tacos para varias personas y comida china para una sola. Además de que el cambio de menú denotaba cierta jerarquía, era sabido por las autoridades que el capo disfrutaba de la comida asiática.

Alentados por este hallazgo, los elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina irrumpieron en la casa de seguridad. Sin embargo, el narcotraficante huyó nuevamente a través de un túnel. En este caso, este conectaba con el drenaje.

Amanecía sobre Los Mochis cuando fue convocada la Policía Federal. A sus agentes solo se les solicitó que desplegaran un operativo para sellar Los Mochis, pero no se les advirtió que el objetivo era “El Chapo”.

Joaquín Guzmán Loera detenido por la Policía Federal. Foto: N+

El narcotraficante fue detenido por ocho agentes cuando intentaba escapar a bordo de un Focus rojo por la carretera hacia Culiacán. Mientras que el líder del Cártel de Sinaloa viajaba en el asiento del copiloto, el sedán era conducido por Jorge Iván Gastélum Ávila.

Cuando fueron interceptados, “El Cholo” intentó intimidar a los agentes advirtiéndoles que viajaba con Guzmán Loera. “Aquí viene el patrón”. No obstante, no logró disuadir a los policías.

Tampoco “El Chapo” consiguió sobornar al agente que tomó la fotografía que selló su recaptura. “Pídeme lo que quieras. No vas a volver a trabajar en toda tu vida”, le dijo Guzmán Loera mientras este tomaba una foto con su celular. “No, no es por dinero, usted se va a quedar”, respondió el agente.

Durante el operativo 5 presuntos criminales que fungían como sus escoltas murieron.

Si quieres conocer detalles inédito de este operativo, el equipo de N+ Docs revela testimonios e información inédita sobre la recaptura de “El Chapo” en Operación Cisne Negro. El documental está disponible a partir de este 27 de octubre en la plataforma ViX.