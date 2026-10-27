Seguridad

Vinculan a Cuatro Personas por Presunto Ataque a Policías en Operativo en Orizaba

Luego de registrarse un cateo en un inmueble en la zona centro del estado, dos hombres y dos mujeres enfrentan un proceso legal por supuestas agresiones contra elementos de seguridad

Vinculan a Cuatro Personas por Presunto Ataque a Policías en Operativo en OrizabaLos vinculados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Foto: FGE

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Cuatro personas enfrentan prisión preventiva tras un operativo en Orizaba. Vinculados por presunto ataque a policías, el proceso judicial sigue

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