Vinculan a Cuatro Personas por Presunto Ataque a Policías en Operativo en Orizaba

La Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba dio a conocer que los cuatro detenidos durante el operativo y enfrentamiento en la colonia Espinal Bajo de Orizaba fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva.

Las autoridades informaron que dicha medida se tomó por su presunta participación en un ataque contra elementos de la policía ministerial durante un cateo realizado el pasado 13 de octubre en el municipio citado con anterioridad.

Adair “N” fue vinculado por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y contra las instituciones de seguridad pública. En tanto, Guadalupe Itzel “N”, Celeste Anastacia “N” y Julio César “N” fueron vinculados únicamente por su presunta participación en el delito contra las instituciones de seguridad pública.

De acuerdo con las investigaciones, durante el operativo las cuatro personas señaladas presuntamente habrían accionado armas de fuego contra los policías, y Adair “N” habría lesionado a dos elementos.

Durante la audiencia de continuación del proceso penal 588/2026, el juez determinó la vinculación a proceso de los imputados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial. La vinculación no implica una declaración de culpabilidad.