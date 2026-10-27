Balaceras

Hombre de 52 Años es Lesionado con Arma de Fuego al Sur de Hermosillo

Los hechos se registraron alrededor de las seis de la tarde de este lunes 26 de octubre

Hombre de 52 Años es Lesionado con Arma de Fuego al Sur de HermosilloHombre de 52 Años es Lesionado con Arma de Fuego al Sur de Hermosillo. Foto: N+

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