Hombre de 52 Años es Lesionado con Arma de Fuego al Sur de Hermosillo

Un hombre de 52 años resultó lesionado por un disparo de arma de fuego esta tarde en calles ubicadas al sur de Hermosillo.

Los hechos se registraron alrededor de las seis de la tarde de este lunes 26 de octubre, sobre la avenida Jesús Luján Verdugo, casi esquina con Camargo, en la colonia Emiliano Zapata.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue identificada como Manuel Rosalío “N”, de 52 años, quien fue atacado de manera directa por un sujeto que posteriormente huyó a bordo de una camioneta gris.

La víctima presentó una lesión en la parte izquierda del maxilar, por lo que fue trasladada a recibir atención médica a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja.

En el lugar, las autoridades localizaron un casquillo percutido calibre 9 milímetros y realizaron las diligencias correspondientes.