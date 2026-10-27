Muere Niña de 4 Años Ahogada en Vaso Regulador de Tlajomulco, Jalisco

Una niña de cuatro años murió ahogada en un vaso regulador ubicado entre las calles Valle de las Moras y Valle de la Orquídea, en el fraccionamiento Valle de los Encinos, en Tlajomulco de Zúñiga.

Una vecina de la zona declaró que no escuchó gritos ni ruidos que alertaran sobre lo ocurrido.

“Yo la verdad se me hizo raro porque no escuché gritos ni nada”, comentó.

Tras la tragedia, vecinos colocaron una veladora en el punto donde quedó el cuerpo de la pequeña. En el lugar también se encontró una cobija con la que fue cubierta y un biberón que presuntamente llevaba al momento del incidente.

De acuerdo con los testimonios de habitantes de la zona, la niña jugaba con sus hermanas de seis y once años. Además, señalaron que las menores vivían aparentemente con su padre y que era frecuente verlas jugar en ese espacio.