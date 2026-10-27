Accidentes

Muere Niña de 4 Años Ahogada en Vaso Regulador de Tlajomulco, Jalisco

La menor jugaba con sus hermanas en un parque del fraccionamiento Valle de los Encinos

Menor muere ahogadaUna niña falleció ahogada en Tlajomulco. Foto: Raúl Robles

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En Tlajomulco, una niña de 4 años fallece en un vaso regulador. Jugaba con sus hermanas en el parque

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