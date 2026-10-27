Accidentes

Rescatan a Dos Menores Atrapados en Túnel en Nogales, Veracruz

Un par de exploradores fueron hallados tras extraviarse en una construcción de una exfábrica en la región montañosa de la entidad veracruzana

Rescatan a Dos Menores Atrapados en Túnel en Nogales, VeracruzPresuntamente, los jóvenes exploraban la zona cuando se extraviaron. Foto: Archivo | N+

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Autoridades rescatan a dos menores atrapados en túnel de exfábrica en Nogales. La operación incluyó cuerdas y arneses.

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