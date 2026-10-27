Rescatan a Dos Menores Atrapados en Túnel en Nogales, Veracruz

Dos menores de edad fueron rescatados por las autoridades tras presuntamente quedar atrapados al interior de un túnel de una exfábrica San Lorenzo, ubicada en el municipio de Nogales.

De acuerdo con la información, los menores ingresaron a explorar el inmueble abandonado durante la noche del domingo, pero se extraviaron y quedaron atrapados en un espacio confinado de aproximadamente 17 metros de profundidad del antiguo sistema hidroeléctrico.

Tras pedir ayuda a sus familiares, se activó el operativo de emergencia con apoyo de elementos de Protección Civil municipal y de bomberos metropolitanos, así como por el cuidador de dicho inmueble.

El equipo de emergencias, con ayuda de cuerdas, arneses y un sistema de ventaja mecánica, logró extraerlos y ponerlos a salvo. Bomberos metropolitanos exhortaron a la población a no ingresar a la exfábrica, debido a los riesgos que representan sus túneles y espacios confinados.