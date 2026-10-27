Seguridad

Detienen a Sujeto por Agresión a Menor en Zona Centro de Ensenada, Baja California

Agentes del Escuadrón Violeta de la FESC detuvieron un hombre de 30 años, por presuntamente realizar acciones inapropiadas a una niña

Detienen a Sujeto por Agresión a Menor en Zona Centro de Ensenada, BCDetienen a Sujeto por Agresión a Menor en Zona Centro de Ensenada, BC | Foto: FESC

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