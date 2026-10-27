Detienen a Sujeto por Agresión a Menor en Zona Centro de Ensenada, Baja California

Un hombre identificado como Jonathan Adolfo 'N',de 30 años de edad, fue detenido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) tras ser señalado por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una menor de edad en las inmediaciones de la Zona Centro de Ensenada.

La intervención se originó a partir de una llamada recibida al número de emergencias, realizada por un familiar de la víctima para alertar sobre la agresión; esto sucedido entre el cruce de las calles Séptima y Miramar.

Tras el reporte, autoridades acudieron de inmediato al sitio, se entrevistaron con la persona denunciante, quien relató que la menor le manifestó que momentos antes un sujeto le había realizado tocamientos inapropiados sin su consentimiento.

Con la información recabada en el lugar, los uniformados procedieron a la detención del presunto agresor. El individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.

JMR