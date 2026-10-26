Marina Evacúa a Mujer con Síntomas de Apendicitis en Crucero de Ensenada, BC

Una mujer de 34 años fue evacuada de un crucero en aguas cercanas a Ensenada, Baja California, luego de presentar síntomas de apendicitis mientras la embarcación se encontraba en las inmediaciones de Isla Todos Santos.

La Secretaría de Marina informó que personal de la Segunda Zona Naval recibió una solicitud de apoyo para realizar la evacuación médica de la pasajera, de nacionalidad extranjera, quien requería atención médica.

Para atender la emergencia, zarpó una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Ensenada, con personal de Sanidad Naval a bordo.

Una vez que la mujer llegó a puerto seguro, fue recibida por una ambulancia privada y trasladada a una clínica particular para recibir atención médica especializada.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar y recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo a la Segunda Zona Naval mediante los teléfonos 646-135-67-63 y 646-172-40-00, o a través de la línea 800-627-46-21 (800 MARINA 1).

APG