Sociedad

Marina Evacúa a Mujer con Síntomas de Apendicitis en Crucero de Ensenada, BC

Personal naval realizó el traslado marítimo de una pasajera extranjera de 34 años, quien fue llevada a una clínica privada para recibir atención especializada

Marina Evacúa a Mujer con Síntomas de Apendicitis en Crucero de Ensenada, BCMarina Evacúa a Mujer con Síntomas de Apendicitis en Crucero de Ensenada, BC | Foto: MARINA

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