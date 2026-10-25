Sociedad

Cierran Oficinas del Ayuntamiento de Tijuana por Día de Descanso Obligatorio

Las dependencias con servicios esenciales mantendrán guardias para atender a la ciudadanía durante la suspensión de actividades administrativas

Cierran Oficinas del Ayuntamiento de Tijuana por Día de Descanso ObligatorioCierran Oficinas del Ayuntamiento de Tijuana por Día de Descanso Obligatorio
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cierran Oficinas del Ayuntamiento de Tijuana por Día de Descanso Obligatorio | N+