Cierran Oficinas del Ayuntamiento de Tijuana por Día de Descanso Obligatorio

Las oficinas del XXV Ayuntamiento de Tijuana permanecerán cerradas el lunes 26 de octubre debido al día de descanso obligatorio para el personal municipal, informó el Gobierno local.

A través de un aviso en sus canales oficiales, el Ayuntamiento indicó que las actividades administrativas se reanudarán el martes 27 de octubre, en los horarios habituales de cada dependencia.

Sin embargo, las áreas encargadas de brindar servicios esenciales mantendrán guardias para garantizar la atención a la ciudadanía durante la suspensión de labores.

El Gobierno municipal exhortó a la población a tomar previsiones ante el cierre temporal de las oficinas y considerar la reanudación de los servicios administrativos a partir del martes.

APG