Gobierno Consultará a Maestros para Decidir si Desaparece la Usicamm, Órgano que Asigna Plazas

El Gobierno de México anunció la aplicación de una consulta nacional dirigida al magisterio para decidir si desaparece la Usicamm, (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros) durante el próximo Consejo Técnico Escolar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la consulta durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Conaedu. En dicha consulta, los maestros decidirán el futuro de la Usicamm, y así participar en la construcción de un nuevo esquema de promoción, contratación y asignación de plazas e incentivos en el magisterio nacional

El Usicamm fue creado en 2019 en sustitución del Servicio Profesional Docente, sin embargo, ha sido objeto de críticas por parte de la CNTE, que durante sus protestas ha pedido su eliminación.

La consulta se realizará el próximo viernes 30 de octubre, esto durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar 2026-2027, que estará dedicada al 100 por ciento a este proceso.

“Los resultados de la consulta terminarán de orientar la Reforma que la Presidenta de México prevé presentar en noviembre, para cumplir este año con ese compromiso y atender las expectativas del magisterio nacional”, dijo el titular de educación.

El proceso tendrá un diseño híbrido: los maestros podrán ingresar a una plataforma digital para registrarse y responder un cuestionario diagnóstico, que deberán imprimir y entregar físicamente a las autoridades escolares. Los resultados de la consulta se darán a conocer el 5 de noviembre en la página oficial de la SEP.

Durante la votación habrá observadores externos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que por medio de 2 mil 200 profesores de distintas universidades acudirán presencialmente a mil 105 escuelas y, mediante una metodología y una lista de verificación, revisarán el desarrollo de la consulta.

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, convocó al magisterio nacional a participar en la consulta para la desaparición de la Usicamm, para expresar sus propuestas y contribuir a construir procesos más transparentes, equitativos y respetuosos de sus derechos laborales.

En septiembre de 2024, el Sindicato consultó a 673 mil 902 maestras y maestros, y afirmó que sus principales demandas son justicia laboral, respeto profesional y procesos libres de corrupción, nepotismo e influyentismo.

Una de las demandas de la CNTE, durante su movilización nacional hace unos meses en la CDMX, fue la eliminación del Usicamm, ya que acusan que los procesos de asignación de plazas, promociones, ascensos e incentivos económicos carecen de transparencia, además de prácticas de corrupción, influyentismo y nepotismo.

Información N+