Sociedad

Gobierno Consultará a Maestros para Decidir si Desaparece la Usicamm, Órgano que Asigna Plazas

El Usicamm fue creado en 2019 en sustitución del Servicio Profesional Docente

Gobierno Anuncia Consulta Nacional a Maestros para Definir el Futuro de la UsicammCuartoscuro
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