Seguridad

Aseguran Arma y Dosis de Droga tras Cateo en Colonia Buenavista de Ensenada, BC

Durante el operativo judicial se incautaron nueve envoltorios con sustancia ilícita y un arma de fuego con cuatro cartuchos

Aseguran Arma y Dosis de Droga tras Cateo en Colonia Buenavista de Ensenada, BCAseguran Arma y Dosis de Droga tras Cateo en Colonia Buenavista de Ensenada, BC | Foto: FGE
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