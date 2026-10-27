Aseguran Arma y Dosis de Droga tras Cateo en Colonia Buenavista de Ensenada, BC

Dos hombres, identificados como Daniel ‘N’ y Oscar ‘N’, fueron detenidos tras un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Buenavista, donde autoridades estatales y federales localizaron dosis de presunta droga sintética y un arma de fuego, esto en el municipio de Ensenada.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo operativo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Al interior de la vivienda intervenida, los agentes aseguraron nueve envoltorios que contenían metanfetamina, así como una pistola abastecida con cuatro cartuchos útiles. Tanto los detenidos como el armamento y las sustancias narcóticas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación legal.

JMR