Menor Es Herido con Esquirla de Bala Durante un Ataque Armando en Vivienda de Mazatlán

Un menor de 12 años resultó herido por una esquirla de bala luego de que un grupo armado atacara a balazos una vivienda ubicada en el fraccionamiento Rincón de Urías, en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

La agresión ocurrió al mediodía del lunes 26 de octubre. Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos sujetos armados descendieron de una camioneta blanca y comenzaron a disparar contra la fachada de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Bahías de San Quintín y Bahía del Carmen.

Tras el ataque, el menor, quien se encontraba al interior de la vivienda, sufrió una herida por esquirla de bala en una de sus piernas, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

fEn el lugar, paramédicos también atendieron a una mujer embarazada que presentó una crisis nerviosa.