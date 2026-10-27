Seguridad

Menor Es Herido con Esquirla de Bala Durante un Ataque Armando en Vivienda de Mazatlán

Una cámara de vigilancia captó el momento en que dos sujetos armados descendieron de una camioneta blanca y comenzaron a disparar

Menor Herido por Ataque Armado en MazatlánMenor Herido por Ataque Armado en Mazatlán. Foto: @RI Noticias y @Grupos de Emergencia

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