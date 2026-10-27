Medio Ambiente

Saneamiento de la Presa Las Pintas, Jalisco, Registra un Avance de 5%

Luis Barboza, director general de la Comisión Estatal del Agua, informó que ya comenzaron los trabajos de limpieza en este cuerpo de agua

Saneamiento de Las PintasAvanza el saneamiento de Las Pintas en Jalisco. Foto: N+

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La limpieza de la presa Las Pintas en Jalisco avanza un 5%. Con trabajos día y noche, se espera concluir en diciembre

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