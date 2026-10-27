Saneamiento de la Presa Las Pintas, Jalisco, Registra un Avance de 5%

El saneamiento de la presa de Las Pintas registra un avance de casi 5 por ciento, con trabajos de limpieza y retiro de residuos durante el día y la noche.

El objetivo es concluir las labores a mediados de diciembre, informó Luis Barboza Niño, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Los trabajos comenzaron el miércoles y, a partir del jueves, se habilitó un turno de 24 horas para agilizar las labores. En estas tareas participan retroexcavadoras y 31 camiones de volteo encargados de trasladar los desechos extraídos del cuerpo de agua.

“Arrancamos el miércoles los trabajos, y a partir del jueves se abrió el turno de 24 horas y vamos por ahí, poquito menos del 5%, lo que nos pide el gobernador, es que terminemos en diciembre, incluso nos pone una fecha muy complicada, a mediados”, declaró Barboza Niño.

Desde el inicio de labores el desnivel de agua de la presa se aprecia más reducido de lo habitual, debido a que los trabajos que se realizan tras el cierre de sus compuertas.

Hasta el momento se han extraído hasta cinco mil metros cúbicos de residuos. Con estas acciones de desazolve se busca contribuir gradualmente al abastecimiento de agua y mejorar su calidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para evitar que los desechos regresen al cuerpo de agua estos se trasladan a puntos estratégicos de disposición. Sobre este proceso, el director de la CEA explicó que se buscan sitios de depósito más cercanos para reducir las distancias de traslado.

Aunque inicialmente se contemplaba llevar los residuos a un punto ubicado a más de 20 kilómetros, en las inmediaciones de CU Tonalá, recientemente se ofreció otro en Tlaquepaque, a 11 kilómetros.

“Para nosotros lo ideal sería tirar ahí muy cerquita, ¿no? Pero llueve, y va a volver a llegar ahí. Tenemos el otro, el que está cerca de CU Tonalá, que nos queda más de 20 km, y en Tlaquepaque nos acaban de ofrecer otro a 11 km, entonces cambiamos el de 22 a 11 km”, detalló.

Para el tratamiento de las presas de Las Pintas y La Calera se dispone de 100 millones de pesos, aunque se estimaba que completar los trabajos requeriría una inversión de 300 millones de pesos.

Ante esta diferencia presupuestal, Barboza Niño adelantó que se reunirá con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para solicitar recursos adicionales que permitan duplicar la fuerza de trabajo en la presa y el canal de Las Pintas.

Por otra parte, el desazolve y la reparación de los colectores dañados requerirán una inversión de 600 millones de pesos. Estas obras son necesarias para evitar que las fallas en la infraestructura de drenaje comprometan los resultados del saneamiento de la presa.