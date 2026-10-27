Choque de Cuatro Vehículos por Presunto Exceso de Velocidad Deja un Lesionado en Hermosillo

Un fuerte choque múltiple por presunto exceso de velocidad se registró al norte de Hermosillo, dejando un saldo de una persona lesionada.



El percance ocurrió alrededor de las ocho de la noche de este lunes, sobre el bulevar Progreso y Arizona.



De acuerdo con Tránsito Municipal, el accidente fue provocado por exceso de velocidad. En el choque participaron cuatro vehículos: un sedán negro, otro gris, una camioneta azul y un auto compacto de color blanco.



Como resultado, una persona resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica. Además, los vehículos presentaron cuantiosos daños materiales.



Las autoridades trabajan en el deslinde de responsabilidades, mientras que en la zona se reporta tráfico lento.