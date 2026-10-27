Accidentes

Choque de Cuatro Vehículos por Presunto Exceso de Velocidad Deja un Lesionado en Hermosillo

Las autoridades atienden el incidente, mientras que en la zona se reporta tráfico lento

Choque de Cuatro Vehículos por Presunto Exceso de Velocidad Deja un Lesionado en HermosilloChoque de Cuatro Vehículos por Presunto Exceso de Velocidad Deja un Lesionado en Hermosillo. Foto: N+

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