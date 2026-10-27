Llegan los Primeros Presos a Cárcel de Máxima Seguridad en Costa Rica que Imita a la de Bukele

Vestidos con uniformes color naranja y rapados, hoy llegaron los primeros 123 presos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), la megacárcel que construyó Costa Rica y que está inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El Ministerio de Justicia de Costa Rica informó que entre los reclusos trasladados se encuentran los sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante, así como "los criminales de mayor peligrosidad del país".

Costa Rica inauguró el pasado 14 de octubre una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador, con capacidad para albergar hasta 5 mil 100 personas privadas de la libertad.

El CACCO se encuentra en San Rafael de Alajuela, cerca de la prisión La Reforma y a unos 25 kilómetros de San José. Es considerada la obra penitenciaria más grande construida en la historia del país.

Cuenta con aproximadamente 31 mil metros cuadrados de construcción dentro de un terreno de 91 mil metros cuadrados y albergará a más de 5 mil presos.

CACCO está basado en el sistema penitenciario implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Costa Rica registró un récord de 905 homicidios en 2023, según datos judiciales citados por Reuters, y contabilizó 873 asesinatos en 2025.

Información N+