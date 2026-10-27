Internacional

Llegan los Primeros Presos a Cárcel de Máxima Seguridad en Costa Rica que Imita a la de Bukele

Vestidos con uniformes naranja y rapados, llegaron más de 100 presos al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

Primeros presos CACCOComunicación Costa Rica
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