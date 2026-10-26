Día de Muertos 2026: ¿Cuántos Tipos de Cempasúchil hay en México para Poner en la Ofrenda?

El Día de Muertos es una de las tradiciones que brindan más orgullo a los mexicanos. Su origen data de la cultura prehispánica, donde los ancestros honraban la memoria de los difuntos. Con el paso del tiempo el rito ha permanecido, y ahora es una gran fiesta donde celebramos la vida abrazados a la muerte.

Uno de los rituales más importantes es la colocación de las ofrendas, donde se instalan elementos clave para dar la bienvenida a las almas, pero también se ponen los alimentos. bebidas y artículos favoritos de las personas que ya trascendieron. Las flores de cempasúchil son imprescindibles, su aroma y color guían a los seres queridos desde el Mictlán hasta sus hogares.

Su presencia se fortalece en cada rincón del país desde finales de septiembre, octubre y noviembre, justo en el marco de las celebraciones del Día de Muertos. El cempoalxóchitl proviene del náhuatl: cempoal (veinte) y xóchitl (flor), es decir, flor de veinte pétalos. Estas plantas se caracterizan por las diversas tonalidades que muestran sus hojillas.

Existe cempasúchil de color amarillo fuerte, amarillo claro, rojo, rojo con amarillo, naranja y hasta blanco. Todas pueden ser encontradas en maceta y manojo.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las variedades de las que se tiene conocimiento son locales de uso común entre productores de flor a cielo abierto, por lo tanto, estos son los tipos de cempasúchil:

Acuexcomac

Atlautla

Ayutla

Chapingo

Coatlinchan

Coyutepec

Ecatzingo

Hidalgo

Huejutla

Itarichen

Tecuanulc

Teotihuacan

Tepeaca

Tepozteco

Tepoztlan

Tequexquinahuac

Tlalamac

Toluca



En el caso de la Ciudad de México la extensa variedad de flores ornamentales está presente en siete alcaldías, pero principalmente aquellas con suelo de conservación como Xochimilco y Tláhuac.

Foto: N+

Las variedades más cultivadas en maceta son: Marvel gold, Marvel orange y Marvel lemon, las cuales tienen color naranja y suave aroma. Sus precios van desde 10 y hasta 20 pesos, de acuerdo a su tamaño y lugar de venta.

En tanto, los clemolitos, que son una variedad nativa de México, y es una planta más pequeña de cempasúchil, y de colores más brillantes que van desde el amarillo hasta el rojo intenso con un aroma más fuerte y duradero.

Foto: N+

Según especialistas, la base genética del cempasúchil puede ser aprovechada para desarrollar múltiples variedades de este género para las industrias ornamental, medicinal, cosmética y de alimentación animal y humana.

Además, el cempasúchil no solo se usa de manera ornamental, ya que los pétalos de flores orgánicas son usados para preparar alimentos como atole, gelatinas, pan, galletas y curados de pulque.

EPP