Medio Ambiente

Día de Muertos 2026: ¿Cuántos Tipos de Cempasúchil hay en México para Poner en la Ofrenda?

La flor es un símbolo importante en los altares para honrar a los difuntos, te decimos cuántas variantes hay y dónde conseguirlas

El cempasúchil es uno de los elementos clave en las ofrendas del Día de MuertosFoto: N+
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