Mega Puente en la BUAP: Suspenden Actividades por Celebración de Día de Muertos 2026

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anunció la suspensión de actividades con motivo de la celebración de la Temporada de Día de Muertos 2026, para el próximo fin de semana.

A través de un comunicado, la Secretaría General BUAP confirmó la autorización de conceder como días no laborables dos fechas, con excepción de personal que por la naturaleza del trabajo que desempeña no es posible su interrupción.

La institución dio a conocer que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 fracción VII del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y por acuerdo de la Dra. María Lilia Cedillo Ramírez, se concedió la solicitud para sumarse al mega puente de la temporada de Halloween y Día de Muertos.

Por lo anterior, los días viernes 30 y sábado 31 de octubre del año en curso, no habrá actividades con excepción de áreas como el Hospital Universitario de Puebla (HUP), de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) y de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) por los trabajos que se están realizando en CU y CU2.

En los casos mencionados, los días otorgados se programarán en términos de lo previsto por la cláusula 43 del contrato celebrado con el SITBUAP y de la cláusula 52 del contrato celebrado con la ASPABUAP.

Agregaron que la solicitud de suspensión de actividades fue por parte de la Lic. Haydee López Mosqueda, en su calidad de Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos (SITBUAP) y el Mtro. Carlos Armando Ríos Acevedo, Secretario General de la Asociación Sindical de Personal Académico (ASPABUAP).

Con información de N+

JAPR