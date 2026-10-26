Educación

Mega Puente en la BUAP: Suspenden Actividades por Celebración de Día de Muertos 2026

Serán dos fechas donde no habrá actividades con motivo de la temporada, con excepeción de algunas áreas

El fin de semana trabajadores de la institución descansarán por la temporada.El fin de semana trabajadores de la institución descansarán por la temporada. Foto: N+

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La BUAP se une al mega puente de Día de Muertos 2026. Actividades suspendidas el 30 y 31 de octubre, excepto en áreas críticas.

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