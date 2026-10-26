Ataque con Explosivos en Dos Negocios Deja Tres Lesionados en la Mixteca de Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dieron a conocer que mantienen un despliegue en calles del municipio de Chiautla de Tapia, tras el reporte de agresiones con explosivos.

De acuerdo con el informe emitido por la dependencia los artefactos son de fabricación casera, y estallaron en dos negocios de la demarcación ubicada en la Mixteca Poblana.

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este lunes 26 de octubre de 2026 cuando se reportaron dos ataques con explosivos en negocios ubicados en Chiautla de Tapia.

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La SSP Puebla confirmó que el saldo de la agresión fue de tres personas lesionadas, quienes ya reciben atención médica especializada en tanto los operativos con vehículos blindados continúan.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad coadyuvan con autoridades ministeriales en las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Con información de Jorge Cea

GMAZ