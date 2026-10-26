Seguridad

Ataque con Explosivos en Dos Negocios Deja Tres Lesionados en la Mixteca de Puebla

Elementos de seguridad acudieron hasta los lugares donde estallaron los artefactos de fabricación casera en el municipio de Chiautla de Tapia

Ataque Explosivos Dos Negocios Tres Lesionados Chiautla de Tapia Mixteca PueblaLos artefactos que estallaron eran de fabricación casera. Foto: X @SSPGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres lesionados tras explosiones en negocios de Chiautla de Tapia. La SSP investiga el uso de explosivos caseros. Sigue los detalles de esta noticia en la Mixteca Poblana.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+