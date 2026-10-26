Seguridad

Una Mujer Armada Fue Detenida en Posesión de Inhibidores de Señal en Puebla

A partir de esta detención, las autoridades ubicaron y catearon un inmueble presuntamente utilizado para resguardar vehículos robados

Jazmín ‘N’ de 30 años de edad tenía una réplica de arma de fuego.Jazmín ‘N’ de 30 años de edad tenía una réplica de arma de fuego. Foto: SSP

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Operativo en San Salvador el Verde: detienen a una mujer con equipo táctico y descubren un lugar con vehículos robados.

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