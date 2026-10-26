Un operativo interinstitucional en San Salvador el Verde, municipio de Puebla, dejó como resultado la detención de una mujer de 30 años, así como el aseguramiento de cartuchos útiles, inhibidores de señal y equipo táctico.

La intervención se realizó en la junta auxiliar de San Lucas El Grande, donde fue detenida Jazmín ‘N’, quien llevaba tres mochilas con más de cien cartuchos útiles, una réplica de arma de fuego, dos inhibidores de señal, dos equipos de radiocomunicación y dos chalecos tácticos.

A partir de esta detención, las autoridades ubicaron y catearon un inmueble presuntamente utilizado para resguardar vehículos robados.

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En el lugar fueron aseguradas seis cuatrimotos, seis motonetas, tres motocicletas, dos vehículos, una camioneta y 145 cajas con diversa mercancía presuntamente de procedencia ilícita.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

La mujer fue detenida por su probable participación en delitos contra las vías de comunicación, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Con información N+

JAPR