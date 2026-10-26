Segob Participa en Búsqueda de Sacerdote Clemente Morales en Sinaloa

Luego del reporte de desaparición del sacerdote Clemente Morales Topete, se desplegó un intenso operativo, en el que participan distintas autoridades en Culiacán, Sinaloa; esto es lo que se sabe de la investigación.

Una vez que se realizó la denuncia, la Fiscalía General del Estado (FGE), inició las investigaciones correspondientes. El gobierno de Sinaloa mantiene las acciones para localizar al religioso de la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en el fraccionamiento La Campiña, quien fue visto por última vez el sábado 24 de octubre.

En tanto, la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, confirmó que llevan a cabo para localizar al sacerdote; no obstante, dijo que no cuenta con detalles sobre las diligencias.

“Recibieron la denuncia y están en las tareas de investigación. No sabría dar detalles; apenas ellos están haciendo la revisión, todo el equipo”, refirió en un mensaje a medios.

Asimismo, la funcionaria explicó que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantiene comunicación con el obispo de la Diócesis de Culiacán para dar puntual seguimiento al caso.

Hasta el momento, no han informado detalles de una posible línea de investigación sobre la desaparición; también se desconoce si el sacerdote había sido víctima de amenazas.

Según la ficha de búsqueda con folio RZC-0993-2026, emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el sacerdote Clemente Morales Topete, fue visto por última vez alrededor de las 16:00 horas, en el Fraccionamiento Montebello, en Culiacán, Sinaloa.

Foto: Redes

El sacerdote, quien vestía camisa manga larga de botones color beige, pantalón de vestir de color beige y zapatos tipo mocasín color gris, viajaba en una camioneta gris oscuro con placas UG34195 cuando desapareció. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer su paradero.

Debido a la falta de noticias sobre el paradero del párroco, feligreses se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa. Al exterior del edificio encendieron veladoras y exigieron a las autoridades agilizar las investigaciones.

“Estamos aquí presentes para pedir, más que nada, que nos ayuden a encontrar al padre Clemente. Es una gran persona, es un fiel servidor de Jesús”, dijo una creyente y vecina de la zona.

Mientras que la Diócesis de Culiacán y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) difundieron comunicados por separado para confirmar la desaparición, solicitar la colaboración de la ciudadanía y pedir oraciones por la integridad del sacerdote.

EPP