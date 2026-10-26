Seguridad

Segob Participa en Búsqueda de Sacerdote Clemente Morales en Sinaloa

El párroco de la iglesia Cristo Resucitado, ubicada en Culiacán, fue reportado como desaparecido desde el fin de semana

Elementos de seguridad realizan la búsqueda del sacerdote en Culiacán, SinaloaFoto: Seguridad Pública Sinaloa
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