Seguridad

Asesinan a Balazos a Mujer Policía al Salir del Trabajo en Purísima del Rincón, Guanajuato

La elemento fue interceptada por hombres armados, quienes le dispararon frente a automovilistas

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una policía fue asesinada a balazos al salir del trabajo en Guanajuato. Testigos alertaron a emergencias, pero falleció en la clínica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+