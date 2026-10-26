Asesinan a Balazos a Mujer Policía al Salir del Trabajo en Purísima del Rincón, Guanajuato

Una mujer policía que había terminado su turno fue asesinada a balazos por hombres armados en Purísima del Rincón, Guanajuato.

De acuerdo a los hechos, el ataque ocurrió a unos kilómetros de las oficinas de Seguridad. Al circular sobre Libramiento Sur, varios hombres armados la interceptaron y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones para darse a la fuga.

Testigos del ataque de inmediato llamaron a los números de emergencia, siendo policías municipales y elementos de la Guardia Nacional los primeros en llegar al sitio.

Paramédicos lograron estabilizarla, pero minutos después reportaron que había fallecido al llegar a la clínica, por lo que se dio el aviso al personal de la Fiscalía General de Guanajuato, quienes serán los encargados de continuar con las indagatorias correspondientes.

Horas después del ataque la misma dependencia de seguridad informó que la víctima se trataba de un elemento activo de la policía.