Economía

Peso Mexicano Repunta y se Aprecia ante Desplome del Real Brasileño tras Triunfo de Lula

La reelección de Da Silva impulsó una rotación de flujos fuera de la divisa sudamericana hacia otros activos de la región, según analistas

Dólares y billetes mexicanos. Foto: N+Dólares y billetes mexicanos. Foto: N+

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