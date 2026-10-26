Peso Mexicano Repunta y se Aprecia ante Desplome del Real Brasileño tras Triunfo de Lula

El peso mexicano se apreció este lunes, revirtiendo sus pérdidas iniciales, en medio de un fuerte deterioro del real brasileño, mientras que la bolsa cayó por tercera jornada, con el mercado atento a la temporada local de resultados corporativos del tercer trimestre.

Los inversionistas, además, mantienen la mira puesta en las próximas decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales esta semana, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), así como la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh.

La moneda local cotizaba en 18.55 por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia del 0.51%, después de haber llegado a debilitarse hasta 18.75 unidades. Durante el día destacó una disminución de los precios del petróleo por esperanzas de que se suavicen las hostilidades en Medio Oriente.

El avance del peso contrastó con un desplome del real brasileño luego de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, según analistas, impulsó una rotación de flujos fuera de la divisa sudamericana hacia otros activos de la región.

"Esta semana será fundamental evaluar los comentarios de Warsh para determinar si la moneda local podría extender su avance frente al dólar, pues una mayor expectativa de estabilidad en la tasa de interés de Estados Unidos sería favorable para el peso", dijo Monex Grupo Financiero.

Los mercados anticipan que la Fed dejaría sin cambios las tasas de interés en su anuncio del miércoles, pero ven como altamente probable un nuevo incremento hacia el cierre de año, tras el ajuste de septiembre.

Una situación similar se espera para el Banco de Japón y el Banco Central Europeo, que se mantendrían cautos esta semana antes de elevar los tipos de interés en diciembre.

La posibilidad de que las principales economías suban los tipos de interés reduciría la ventaja de los rendimientos que ofrece México frente al exterior, restando atractivo a las operaciones de carry trade que durante años han canalizado flujos hacia activos locales y respaldaron al peso.

A nivel local, la atención también se dirige a la publicación del viernes de las cifras oportunas del Producto Interno Bruto del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendió un 0.58% a 69 mil 470.99 puntos, contrario al desempeño positivo de los mercados en Wall Street.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años subió cinco puntos base a un 9.36%, mientras que la tasa a 20 años ascendió seis, a un 9.85%.

AMP