Panaderos y Productores de Cempasúchil Impulsan Economía; Esperan 12 Mil MDP por Día de Muertos

Las celebraciones de Día de Muertos dejarán una derrama económica estimada de 12 mil 022 millones de pesos en la Ciudad de México, impulsada por la venta de pan de muerto, flores de cempasúchil y el consumo en comercios y establecimientos turísticos, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

En un comunicado, la Canaco de CDMX aseguró que la cifra representa un incremento de 5% respecto a 2025, según las proyecciones del organismo empresarial. Las actividades del 1 y 2 de noviembre representan una de las temporadas comerciales más importantes del segundo semestre del año, debido a la demanda de productos tradicionales y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

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Uno de los sectores que tendrá mayor actividad es el de las panaderías. La Canaco CDMX estima que 3 mil 722 establecimientos de panadería tradicional participarán en la producción de pan de muerto, uno de los productos más representativos de estas fechas y cuya venta aumenta durante las semanas previas a la celebración.

A la par, los productores y vendedores de cempasúchil también contribuirán al movimiento económico de la capital. La flor, utilizada para adornar ofrendas, hogares y espacios públicos, forma parte de los artículos más solicitados durante la temporada y representa una fuente de ingresos para quienes participan en su cultivo y comercialización.

La actividad no se limitará a la venta de pan y flores. De acuerdo con la Canaco CDMX, otros giros beneficiados serán:

Florerías

Mercados de plantas

Papelerías

Tiendas de disfraces

Comercios dedicados a la venta de velas

También se prevé un aumento en el consumo en hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

En el sector turístico, las estimaciones apuntan a una ocupación hotelera de entre 75% y 85%. La llegada de visitantes para participar en las actividades relacionadas con Día de Muertos podría favorecer a los establecimientos de hospedaje y servicios, además de ampliar los beneficios económicos para distintos negocios de la ciudad.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, señaló que estas actividades contribuyen a dinamizar la economía local y a generar oportunidades de empleo.

La producción de pan de muerto y la comercialización de cempasúchil también permiten mantener vigentes las tradiciones mexicanas, al tiempo que fortalecen las cadenas de comercio formal.

Con una derrama prevista de más de 12 mil millones de pesos, el Día de Muertos se perfila como una temporada clave para los negocios de la capital.

TLS