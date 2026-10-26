Resultados de la Lotería Nacional 25 de Octubre 2026: Ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1766

Si compraste cachito para este domingo, pon mucha atención porque el Sorteo Zodiaco Especial 1766 entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor. Y para que sepas si eres el próximo millonario de México, en N+ te compartimos la lista completa de resultados de la Lotería Nacional del 25 de octubre 2026.

El Sorteo Zodiaco Especial de hoy forma parte del Calendario de la Lotería Nacional de Octubre 2026, y está dedicado al alistamiento en el Servicio Militar Nacional (SMN).

Si aún no estás familiarizado con la dinámica de este sorteo de la Lotería Nacional debes saber que sólo se celebra un domingo al mes y entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor, aunque la bolsa acumulada asciende a más de 43 millones de pesos que se reparten en 22 mil premios.

¿Dónde ver el Sorteo Zodiaco Especial 1766 en vivo hoy?

La ceremonia de premiación del Sorteo Zodiaco Especial se puede seguir en directo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional. Ahí se habilita una transmisión para seguir minuto a minuto a los Niños Gritones, ellos son los encargados de dar a conocer los números ganadores de la velada.

En total participan 120 mil números o billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. Este sorteo se lleva a cabo en una serie y según la Lotería Nacional 1 de cada 5 gana.

Ganadores de la Lotería Nacional 25 de Octubre 2026: Sorteo Zodiaco Especial 1766

En este apartado podrás consultar a partir de las 20:00 horas la lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1766 de la Lotería Nacional, incluido el billete que obtuvo el Premio Mayor de 11 millones de pesos.

El número 3573 obtiene premio de 11,000,000.00 pesos - Tauro.

El número 5376 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Capricornio.

El número 5947 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Tauro.

El número 4370 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Leo.

El número 2738 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Escorpión.

El número 2176 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Cáncer.

El número 1604 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Libra.

El número 2241 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Virgo.

El número 2909 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Libra.

El número 7497 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Capricornio.

El número 5345 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Libra.

El número 5980 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Leo.

El número 5305 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Aries.

El número 7279 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Tauro.

El número 0538 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Sagitario.

El número 8176 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Capricornio.

El número 4179 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Escorpión.

El número 1002 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Acuario.

El número 8475 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Capricornio.

El número 4854 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Cáncer.

El número 1004 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Virgo.

¿Cómo saber si gané en la Lotería Nacional del 25 de Octubre 2026?

Si escuchaste que los Niños Gritones mencionaron el número de tu billete durante la ceremonia y quieres comprobar si estás entre los ganadores de la Lotería Nacional para reclamar tu premio, puedes considerar alguna de las siguientes opciones.

Lista de Premios: Se encuentra expuesta en los expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, (es decir el lunes 5 de octubre), o bien en línea al hacer clic en este enlace.

Verificador de cachitos: se trata de una herramienta en línea en la que tienes que proporcionar cierta información sobre tu billete para conocer si resultaste ganador.

Redes Sociales: En las cuentas de X y Facebook de la Lotería Nacional se publican diariamente los resultados, por lo que puedes consultar el listado completo.

Si compraste cachito para el Sorteo Zodiaco 1765 del pasado 18 de octubre 2026, aquí puedes consultar directamente la lista completa de ganadores de la Lotería Nacional.