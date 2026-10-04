¿Cuándo Son los Sorteos de la Lotería Nacional en Octubre 2026? Calendario con Premios por Día

Con la llegada de un nuevo mes se renuevan las oportunidades de ganar la Lotería Nacional y convertirse en el próximo millonario de México. El Calendario de Sorteos de Octubre 2026 está compuesto por 13 rifas que reparten más de 211 millones de pesos entre Premios Mayores.

El monto del premio que obtengas depende de si compras un "cachito" o billete de la Lotería Nacional o la serie completa (20 cachitos), así como del sorteo en el que desees participar.

La Lotería Nacional se juega los domingos, martes y viernes, y cada día se juega por una cantidad distinta. Así que no importa si eres un asiduo comprador de billetes o te estás planteando tentar a la suerte, puedes consultar el calendario de Sorteos de septiembre 2026 para darte una idea.

¿Cuándo hay sorteos de la Lotería Nacional en octubre 2026 y qué premios dan?

En octubre de 2026 hay cinco variedades distintas de sorteos, y a continuación hallarás enlistados los que se juegan por cada fecha. Toma en cuenta que al día se realiza un único sorteo de Juegos Tradicionales, aunque también existen los Electrónicos tales como Revancha y Revanchita, Melate, Chispazo, Gana Gato y Tris.

Es decir que en octubre los sorteos quedan repartidos de la siguiente manera:

Martes - Sorteo Mayor entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor.

Domingo - Sorteo Zodiaco entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor.

Viernes - Sorteo Especial entrega 27 millones de pesos como Premio Mayor.

Domingo - Sorteo Zodiaco Especial entrega 11 millones de pesos como Premio Mayor.

Viernes - Sorteo Superior entrega 17 millones de pesos como Premio Mayor.

Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Octubre 2026

Ahora que conoces qué días hay sorteo y cuánto puedes obtener en cada uno, puedes decidir en qué rifa participar. El costo del 'cachito' o serie dependerá de qué tipo de sorteo elijas.

A continuación te detallamos los días de octubre que se jugarán sorteos de la Lotería Nacional, su numeración, así como el monto del Premio Mayor que puedes obtener.

Sorteo Superior 2899

Fecha: viernes 2 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 17 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco 1763

Fecha: domingo 4 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 7 millones de pesos.

Sorteo Mayor 4030

Fecha: martes 6 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Sorteo Superior 2900

Fecha: viernes 9 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 17 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco 1764

Fecha: domingo 11 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 7 millones de pesos.

Sorteo Mayor 4031

Fecha: martes 13 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco Especial 317

Fecha: viernes 16 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 27 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco 1765

Fecha: domingo 18 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 7 millones de pesos.

Sorteo Mayor 4032

Fecha: martes 20 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 12 millones de pesos.

Sorteo Superior 2901

Fecha: viernes 23 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 17 millones de pesos.

Sorteo Zodiaco Especial 1766

Fecha: domingo 25 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 11 millones de pesos.

Sorteo Mayor 4033

Fecha: domingo 27 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 21 millones de pesos.

Sorteo Superior 2902

Fecha: domingo 30 de octubre 2026, a las 20:00 horas.

Monto Premio Mayor: 17 millones de pesos.







