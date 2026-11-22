La salud del cantante Raphael generó alerta la víspera, luego de que se cancelara su concierto en La Coruña, España, tras presentar taquicardias y presión arterial alta. Este domingo, el cantante ha dado a conocer su estado de salud.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, indicó que, tras las revisiones médicas, se encuentra mejor y todo está en orden.

"Quiero contaros que esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto", indicó en el mensaje.

El cantante lamentó no haber podido presentarse en el Coliseum de A Coruña, pero indicó que su estado de salud no le permitía subirme al escenario en las condiciones que el público merecía.

"Gracias de corazón por todos vuestros mensajes de cariño y preocupación. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien", señaló.

La noche del sábado se reportó que el cantante de "Yo soy aquel" presentó taquicardias, por lo que fue trasladado de emergencia del recinto en el que se presentaría al Hospital Quirón de A Coruña.

Al cantante español le diagnosticaron linfoma cerebral primario en diciembre de 2024, tras sufrir un episodio neurológico repentino durante la grabación de un programa en Madrid.