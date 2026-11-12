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Regina Torné: La Historia de la Actriz que Dio Vida a Mamá Elena en 'Como Agua para Chocolate'

La tabasqueña hizo varias caracterizaciones que le identificaban con el estereotipo de la "hermosa villana", aunque su versatilidad le permitió interpretar gran variedad de personajes

Regina TornéFoto: Cuartoscuro.

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