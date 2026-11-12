Regina Torné: La Historia de la Actriz que Dio Vida a Mamá Elena en 'Como Agua para Chocolate'

Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, conocida como Regina Torné, murió este miércoles luego de seis décadas de trayectoria artística en el ámbito musical, el cine, la televisión y el teatro.

La tabasqueña tenía 82 años. Tras su muerte, miles de seguidores expresaron su pésame y la recordaron por su actuación como mamá Elena en la película "Como Agua para Chocolate", la obra de Laura Esquivel que fue llevada a la pantalla grande bajo la dirección de Alfonso Arau.

Otros fans, sin embargo, destacaron sus papeles en "El Chavo del 8" y en "Agujetas de Color de Rosa" en la pantalla chica. En la serie humorística de Chespirito participó como la tía Gloria, en la temporada de 1978.

La artista hizo varias caracterizaciones que le identificaban con el estereotipo de la "hermosa villana", aunque su versatilidad le permitió interpretar gran variedad de personajes. La crítica especializada refería que sabía ser mala con elegancia y clase.

Brilló en 34 películas, 16 telenovelas y otras series de la TV.

Regina Torné nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa. Fue hija de Pedro Salvador Incháustegui Rueda y Pilar Anaya.

Vivió en Estados Unidos hasta los 18 años. Allá tuvo su etapa educativa y fue becada para estudiar actuación teatral. Dominó inglés, francés e italiano.

Alcanzó el estrellato a partir de 1960, cuando destacó como cantante pionera de jazz en México, luego de regesar a su país. En esa época interpretó temas del reconocido compositor Agustín Lara, de los más grandes autores en la composición mexicana.

A sus 21 años grabó el álbum "Regina a Lara", bajo el sello de Polydor, en el que incluyó temas como Señora tentación, Amor de mis amores, Te quiero y Noche de ronda, entre otros.

Al año siguiente, en 1966, debutó con la cinta "Despedida de soltera" con Arturo de Córdova e interpretó a Pilar. Ese mismo año participó en "Nosotros los jóvenes"; "Solo de noche vienes"; "El temerario" y "Jinetes de la llanura".

Durante 1967 actuó en "El asesino se embarca"; "Pistoleros de la frontera"; "Rocambole contra las mujeres arpías"; "¡Adiós cuñado!" y "Dos pintores pintorescos".

Mientras que en 1968 participó en "El as de oros" junto a Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Cuco Sánchez, Manuel Capetillo y Fernando Soto, "Mantecas".

Ese año también tuvo papeles en "Los asesinos"; "El cuarto chino"; "Los canallas" y "El terrón de azúcar". Un año después apareció en "La señora Muerte" y fue Narda en "Blue Demon y las invasoras".

Asimismo, actuó en "Mujeres de medianoche" y "Pacto diabólico". Esta última producción igual contó con John Carradine y Andrés García. Torné tuvo el papel estelar en "Las luchadoras vs. el robot asesino".

Para la década de 1970 continuó su trabajo en el cine con "Al fin a solas" (1969); "Los hijos de Satanás" (1972); "Viento salvaje" (1974); y "Tiempo y destiempo" (1976), con Marco Antonio Muñiz.

Participó en "El Chavo del 8" de 1973 a 1978, donde interpretó a la señora Gloria, tía de Paty. Aquel personaje fue el amor platónico de Don Ramón y la causa de los celos de Doña Cleotilde y Doña Florinda.

En televisión también formó parte de "Cámara infraganti" (1988). Posteriormente interpretó a doña Beatriz de Bracho Sanabria en "Clarisa" (1993) y a Mercedes Bosch en "Agujetas de color de rosa" (1994). Ese mismo periodo participó en "Caminos cruzados" (1994-1995) y en "Retrato de familia" (1995-1996).

Sin embargo, uno de los hitos de su carrera fue en "Como Agua para Chocolate", película estrenada en 1991. Su actuación le valió ganar el Premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz en 1993 por su interpretación de Mamá Elena. Todo mundo odió aquel personaje por el sufrimiento causado a Tita, la protagonista que fue encarnada por Lumi Cavazos.

En 1997 interpretó a Consuelo Almada en "La chacala" y a Carolina de Mauleón en "Rivales por accidente". Dos años después encarnó a Antonieta en "Catalina y Sebastián" (1999), telenovela en la que participó en 120 episodios.

A partir del año 2000 apareció en "El amor no es como lo pintan" (2000-2001), como Engracia Valdés de Galán; "Como en el cine" (2001); "Lo que callamos las mujeres" (2001-2007), y "Por ti" (2002), donde interpretó a Francisca Orozco durante 134 episodios.

En los años siguientes participó en "Belinda" (2004), como Eloísa Fuenmayor, y en "Amor en custodia" (2005), como Mercedes Bustamante de Achaval-Urien. También prestó su voz para la película animada "Nikté" (2009), en la que interpretó a la Diosa Luna Meztli.

En 2007, su hija Regina del Pilar fue sentenciada a 35 años de prisión por el secuestro y asesinato de una mujer, cuyo crimen cometió con tres hombres más en 2006. A partir de ese momento, la primera actriz se retiró de los reflectores y se dedicó a la enseñanza; abrió una academia para niños y adolescentes.

Entre sus últimos trabajos televisivos estuvieron "La niñera" (2007), "La loba "(2010), "Cielo rojo" (2011) y "Siempre tuya Acapulco" (2014). Su trayectoria en en la pantalla chica concluyó con participaciones en "Hasta decir corte" (2014), cortometraje en el que prestó su voz al personaje de Susana, y "Un día cualquiera" (2016).

Torné vivió sus últimos años lejos del escándalo y cerca del arte. Todavía en febrero del año pasado participó en un evento cultural de lectura en voz alta organizado por el gobierno municipal de Puebla.

No se informó de inmediato la causa del deceso de la actriz, pero en 2025 se reportó que tuvo problemas de salud por una caída.

ASJ