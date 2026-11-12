Aseguran Medio Millón de Pesos en Videojuegos 'Pirata' durante Operativo en Plaza Meave

Entre los pasillos de Plaza Meave, sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico, donde cada día se cruzan coleccionistas, jugadores y compradores en busca de una oferta, se llevó a cabo un operativo en el que se aseguraron más de medio millón de pesos en mercancía pirata.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), realizó visitas de inspección a seis establecimientos dedicados a la comercialización de videojuegos. El resultado fue el aseguramiento de mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad industrial.

Entre lo asegurado destacan 11 consolas que reproducen 4 mil videojuegos, cada una con un valor aproximado de mil pesos. A ello se suman 579 piezas entre videojuegos, controles y accesorios relacionados con marcas como PlayStation, PS3, Xbox y Nintendo, cuyo valor comercial asciende a 525 mil 500 pesos.

Para revisar la mercancía, el IMPI recurrió a un cuadro de derechos de propiedad industrial que reúne 543 registros de marca en las clases 9, 16 y 28, correspondientes a productos como videojuegos, juguetes, accesorios y artículos de papelería. El documento incluye números de registro, denominaciones o elementos gráficos, así como fechas de concesión y vigencia, datos que permiten identificar los signos protegidos y compararlos con los que aparecen en productos, etiquetas o empaques.

Desde 'Mario Bros' hasta 'Pokémon'

Entre los registros de referencia figuran marcas de consolas y plataformas como Nintendo Switch, PlayStation y Xbox, así como títulos y franquicias como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Pokémon, Minecraft y Sonic the Hedgehog. El anexo contiene además dos declaratorias de marca famosa, una de ellas de LEGO y diseño.

El instituto precisó que el cuadro documenta los derechos usados como referencia, mientras que la identificación de las marcas presentes en la mercancía asegurada corresponde al inventario y al análisis de los productos. Ese proceso permite determinar qué signos exhibe cada artículo y con qué registros se relaciona su posible uso sin autorización.

La revisión, explicó, considera tanto el signo que aparece en el producto como el tipo de artículo en el que se utiliza, pues en el sector de los videojuegos un mismo nombre o logotipo puede estar en consolas, accesorios, juguetes o papelería.

AMP