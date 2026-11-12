Seguridad

Aseguran Medio Millón de Pesos en Videojuegos 'Pirata' durante Operativo en Plaza Meave

Entre lo asegurado destacan 11 consolas que reproducen 4 mil videojuegos, cada una con un valor aproximado de mil pesos

Operativo en Plaza Meave de CDMX. Foto: IMPIOperativo en Plaza Meave de CDMX. Foto: IMPI

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