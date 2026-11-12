Incendio Consume Vivienda en Colonia Camino Verde en Tijuana, Baja California

Un incendio de gran magnitud dejó como saldo dos viviendas afectadas, una de ellas con pérdida total, un automóvil calcinado y un hombre lesionado con quemaduras, entre las colonias Sánchez Taboada y Camino Verde.

De acuerdo con el reporte, el siniestro se registró la tarde de este miércoles, en el punto ubicado sobre la calle Francisco Fregoso, en el cruce con la calle Cruz del Sur. Debido a las complicaciones de las vialidades en este sector, fue necesario desplegar un amplio operativo integrado por cerca de 35 elementos de cuatro estaciones de Bomberos, respaldados por cinco pipas para abastecer las líneas de ataque.

Tras intensas maniobras para contener el avance del fuego y evitar que alcanzara más casas aledañas, las autoridades confirmaron que las llamas consumieron en su totalidad una vivienda, causaron daños parciales a una segunda casa habitación y afectaron un vehículo estacionado en el perímetro.

Durante la atención del incidente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado; los elementos determinaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida.

Elementos de Bomberos realizando maniobras en zona de difícil acceso de Camino Verde | Foto: N+

JMR