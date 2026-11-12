Seguridad

Incendio Consume Vivienda en Colonia Camino Verde en Tijuana, Baja California

Un hombre de 40 años fue atendido por Cruz Roja al presentar quemaduras de primer y segundo grado

Incendio Consume Vivienda en Colonia Camino Verde en Tijuana, BCIncendio Consume Vivienda en Colonia Camino Verde en Tijuana, BC | Foto: N+

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