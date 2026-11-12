Pronóstico del tiempo

Alertan por Lluvias y Descenso de Temperatura por Frente Frío 5 en Coahuila

La subsecretaria de Protección Civil del Estado exhortó a la población a no cruzar calles inundadas y arroyos

Alertan por Fuertes Lluvias y Descenso de Temperatura por Frente Frío en CoahuilaEl Servicio Metereológico Nacional indicó que las precipitaciones podrían incrementarse durante el fin de semana. Foto: N+

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