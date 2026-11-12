La aproximación de un nuevo frente frío al noreste de México favorecerá la presencia de lluvias, descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en distintas regiones de Coahuila durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó que este miércoles comenzaría la aproximación del sistema frontal, que, en interacción con la corriente en chorro subtropical y otros sistemas atmosféricos, ocasionará precipitaciones que podrían intensificarse hacia el fin de semana, principalmente en las regiones norte y noreste.

Para este jueves 12 de noviembre se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en diferentes zonas de la entidad. Además, durante la madrugada del viernes podrían registrarse temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en las zonas serranas.

El pronóstico indica que para el viernes 13 se esperan lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en el norte de Coahuila, acompañadas de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían extenderse durante el sábado 14, cuando se prevén precipitaciones de la misma intensidad en la región noreste, con posibles descargas eléctricas.

Ante estas condiciones meteorológicas, Protección Civil advirtió que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como reducción de la visibilidad en caminos y carreteras. También señaló que las rachas de viento podrían provocar la caída de ramas y el desplazamiento de objetos que no se encuentren debidamente asegurados.

Por ello, las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar calles inundadas, ríos y arroyos, extremar precauciones al conducir, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras que representen algún riesgo. Asimismo, pidieron abrigarse durante las primeras horas del día y por la noche, especialmente en las zonas serranas.

La Subsecretaría de Protección Civil informó que mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales. En caso de emergencia, se encuentra disponible el número 911.