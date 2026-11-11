Pronostican Lluvias Fuertes en Baja California; Alertan por Vientos y Oleaje

Baja California tendrá lluvias a partir de la noche del jueves 12 de noviembre, con mayor intensidad durante el viernes 13, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido por Protección Civil Estatal.

Las precipitaciones de mayor consideración se esperan en Ensenada y San Quintín, donde podrían registrarse lluvias puntuales fuertes. También se contempla la posibilidad de chubascos en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y el sur de San Felipe.

Además de las lluvias, se pronostican rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, oleaje de entre dos y cuatro metros de altura en la costa occidental y temperaturas de hasta menos cinco grados centígrados en las zonas serranas.

Ante estas condiciones, Protección Civil de Baja California compartió recomendaciones para reducir riesgos en viviendas y durante los traslados.

Entre las medidas preventivas se encuentra revisar techos, coladeras y desagües para evitar filtraciones e inundaciones, así como conducir con precaución y evitar cruzar arroyos o zonas inundadas.

También exhortó a mantenerse alejados de postes, árboles, cableado eléctrico y cualquier objeto que pudiera caer debido a las condiciones del viento.

La dependencia pidió a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales y comunicarse al número de emergencias 9-1-1 ante cualquier situación de riesgo.

APG