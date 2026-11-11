Pronóstico del tiempo

Pronostican Lluvias Fuertes en Baja California; Alertan por Vientos y Oleaje

Protección Civil advirtió sobre posibles precipitaciones, rachas de viento y bajas temperaturas en distintas regiones del estado

Pronostican Lluvias Fuertes en Baja California; Alertan por Vientos y OleajePronostican Lluvias Fuertes en Baja California; Alertan por Vientos y Oleaje | Foto: Cuartoscuro

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