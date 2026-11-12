Balaceras

Policías Resultan Lesionados Durante Enfrentamiento Frente a Plaza Comercial en Cd. Juárez

En el estacionamiento del lugar fueron localizados alrededor de 14 casquillos de calibre .40 y 9 milímetros

Agentes Federales Resultan Lesionados Durante Enfrentamiento Frente a Plaza Comercial en Ciudad JuárezAgentes Federales Resultan Lesionados Durante Enfrentamiento Frente a Plaza Comercial en Ciudad Juárez. Foto: N+

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