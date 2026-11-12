Policías Resultan Lesionados Durante Enfrentamiento Frente a Plaza Comercial en Cd. Juárez

La tarde de este miércoles, agentes federales resultaron lesionados por impactos de arma de fuego durante un enfrentamiento contra civiles armados en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con información emitida en el lugar, varios hombres con armas largas descendieron de un vehículo blanco y ejecutaron el enfrentamiento.

En el estacionamiento de la plaza comercial fueron localizados alrededor de 14 casquillos de calibre .40 y 9 milímetros. Mientras se procesaba la escena, de manera simultánea se desplegó un operativo policial en el Hospital General.

De acuerdo con los primeros datos, durante la intervención, dos agentes resultaron lesionados luego del operativo que encabezaban.

Los presuntos responsables escaparon del lugar a bordo de tres vehículos diferentes, lo que desató un operativo de búsqueda en los alrededores y se logró la detención de una persona.

Sin embargo, al exterior del hospital se generó una discusión entre elementos de las distintas corporaciones de seguridad. El conflicto habría surgido debido a la presencia de personas armadas que no se habían identificado ante las demás autoridades, lo que provocó un altercado verbal entre integrantes de las corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del detenido ni las circunstancias en las que agentes federales presuntamente ejecutarían una orden de aprehensión en la zona.