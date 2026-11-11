Reabren Investigación de Tiroteo en Colegio Americano del Noreste en Monterrey

A casi 10 años de que se registrara el ataque en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) reabrirá la investigación luego de que la familia de la maestra Cecilia Cristina Solís Flores presentara nuevos videos que muestran la posible participación de otras personas en los hechos.

Aunque anteriormente existía una propuesta para no continuar con la acción penal, la Fiscalía de Nuevo León decidió regresar la carpeta de investigación al Ministerio Público para revisar las nuevas grabaciones. Josefina Flores, madre de la maestra Cecilia, busca que se amplíe la investigación para demostrar que Federico, el alumno que realizó el ataque y después se quitó la vida, presuntamente no actuó solo.

El abogado de la familia, Candelario Maldonado, ha reunido diferentes evidencias con las que señalan la posible participación de seis jóvenes que habrían estado relacionados con en este ataque armado. Candelario se encuentra en búsqueda que las autoridades revisen nuevamente los hechos y tomen en cuenta los elementos que han presentado.

Entre las evidencias se encuentran videos de las cámaras de seguridad del salón de clases, en los que presuntamente se observa a los seis jóvenes despedirse de Federico y salir del lugar antes de que comenzara el ataque. El abogado considera que este momento no fue tomado en cuenta durante las primeras investigaciones, ya que las autoridades se concentraron en lo que ocurrió cuando el alumno accionó el arma.

Fue la mañana del 18 de enero de 2017 cuando Federico atacó a sus compañeros y a la maestra Cecilia Cristina Solís Flores dentro de un salón del Colegio Americano del Noreste. La agresión dejó a varios estudiantes heridos y causó la muerte de la docente.