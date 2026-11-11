Balaceras

Reabren Investigación de Tiroteo en Colegio Americano del Noreste en Monterrey

La familia de la maestra asesinada busca demostrar la presunta participación de seis adolescentes durante este ataque

Colegio Americano del NoresteAutoridades investigarán de nuevo un tiroteo registrado en un colegio en Monterrey. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+