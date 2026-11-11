Dámaso Castro Saavedra Renuncia a la Vicefiscalía General de Sinaloa

Dámaso Castro Saavedra renunció a la vicefiscalía general de Sinaloa tras concluir el período de su licencia, confirmó la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

El exvicefiscal de Sinaloa fue acusado junto con otros funcionarios sinaloenses, incluyendo el exgobernador Rubén Rocha Moya, de conspirar presuntamente con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos.

Desde el momento en que Castro Saavedra solicitó licencia, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa designó a José Roberto Quiñónez Coronado como encargado de la vicefiscalía general.

De acuerdo con la acusación formal presentada por Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, en abril de 2026, Castro Saavedra también es señalado por posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Por estos cargos, podría enfrentar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

Castro Zaavedra se desempeñó como vicefiscal general desde 2021, durante la gestión de la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada y posteriormente con Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Como segundo al mando de la fiscalía estatal, tenía entre sus responsabilidades la coordinación y supervisión de las vicefiscalías regionales, así como el seguimiento de las labores de investigación y persecución de delitos.

AMP