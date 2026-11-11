Política

Dámaso Castro Saavedra Renuncia a la Vicefiscalía General de Sinaloa

La renuncia fue presentada el pasado 5 de noviembre, tras concluir su licencia sin goce de sueldo

Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal general de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoDámaso Castro Saavedra, exvicefiscal general de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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