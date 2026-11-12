Política

Luis Rogelio Piñeda, Hijo de Taddei, Renuncia Como Secretario Particular de Alfonso Durazo

Estuvo en su último cargo durante 15 meses y antes se desempeñó al frente de la Consejería Jurídica del gobierno sonorense

Luis Piñeda TaddeiEstuvo 15 meses en el cargo. X | @AlfonsoDurazo.

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