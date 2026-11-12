Luis Rogelio Piñeda, Hijo de Taddei, Renuncia Como Secretario Particular de Alfonso Durazo

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, renunció como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

La salida del ahora exfuncionario fue confirmada por Paloma Teherán, vocera del gobierno de Sonora, la noche de este miércoles. Fue una comunicación en un grupo de chat de manera informal.

Esta baja se da en medio de las investigaciones que enfrenta Guadalupe Taddei por presunta corrupción, debido a sus nexos con José Alfredo Hernández Casillas, cuya empresa fue favorecida como proveedora del órgano electoral.

Piñeda Taddei estuvo 15 meses y 7 días como secretario particular de Durazo, pues asumió en agosto del año pasado. Antes, se desempeñó al frente de la Consejería Jurídica del gobierno sonorense.

En su trayectoria en el ámbito público también fue director general de Enlace Municipal, Institucional y Legislativo en la Secretaría de Gobierno de Sonora. Además, estaba en la dirección del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de su estado natal.

Su pareja, Delia Sugey Cruz Montaño, igual ha ocupado diversos puestos en el gobierno local. Medios sonorenses reportaron esta noche que ella también renunció a su cargo como administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

A finales de octubre pasado, Durazo dijo que no despediría a su secretario particular y argumentó que no podían vincular al funcionario por los temas de su madre.

"No se puede estigmatizar a ninguna persona, mucho menos a un joven, solo por razones del apellido", dijo en conferencia.

Afirmó que, mientras estuvieran en proceso las indagatorias y Piñeda Taddei no estuviera coludido con alguna ilegalidad, él no tomaría la decisión de destituirlo.

Sostuvo que la contratación de Piñeda Taddei no fue por recomendación de la expresidenta del INE, sino porque le ayudó a recuperar un terreno de 350 hectáreas a favor del gobierno de Sonora.

"Cuando cerramos exitosamente ese proceso judicial le dije: 'te lo has ganado, te has ganado la secretaría particular y quiero que sepas que te voy a nombrar'; no porque tenga una recomendación, no existe. 'Te estoy nombrando por tus propios méritos'", aseguró.

Hasta la noche de este miércoles, el gobernador no se había posicionado al respecto de uno de los cambios más importantes en su gabinete.

Otros informes señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Piñeda Taddei, pero la institución no ha confirmado tal reporte.

El pasado 4 de noviembre, la UIF indicó que bloqueó los activos de 25 personas y 15 empresas ligadas a la red de presunta corrupción en el INE y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que defina las sanciones correspondientes.

ASJ