¿Qué le Pasó a Ana Silvia Garza? Piden Ayuda para Mamá de Ex Timbiriche

En las últimas horas ha preocupado la salud de la actriz Ana Silvia Garza, pues a través de redes sociales se ha pedido apoyo con donaciones de sangre a nombre de la mamá de la exintegrante de Timbiriche, Mariana Garza, en un hospital de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, su hija, su nieta, María Perroni, así como su excompañero de grupo, Diego Shcoening, compartieron información para las personas interesadas en convertirse en donadores.

Estos dos últimos señalaron que esta es una oportunidad de ayudar.

"Sé que muchas veces queremos ayudar y no sabemos cómo, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer algo verdaderamente maravilloso por alguien a quien queremos muchísimo", indicó Perroni Garza en su publicación.

¿Qué le pasó a Ana Silvia Garza?

De acuerdo con la información compartida, los donadores de sangre son requeridos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México.

"Si puedes donar sangre, te agradecería con toda mi alma que nos ayudaras. Y si no puedes donar, compartir esta publicación también significa muchísimo para nosotros.

"Gracias, gracias, gracias por ayudarnos, por sus oraciones, por su cariño y por demostrar una vez más que cuando nos unimos podemos hacer cosas extraordinarias", agregó.

Sin embargo, ninguno de los familiares de la actriz ha comunicado cuáles son los temas de salud que enfrenta y por los cuales requieren las donaciones de sangre.

En 2025, la actriz de 74 años enfrentó un problema de salud pulmonar, del cual había sido dada de alta.

¿Quién es Ana Silvia Garza?

Ana Silvia Garza Alardin es una actriz mexicana que comenzó su carrera a finales de la década de los 70 con participaciones en cine y televisión.

Tuvo una destacada participación en la telenovela 'Alcanzar una estrella', donde actuó junto al lado de su hija Mariana Garza.

En los últimos años se ha mantenido lejos de los reflectores, siendo algunas de sus últimas participaciones en 'Esta historia me suena' (2023), 'Mujeres asesinas' (2022) y 'Amar a muerte' (2018-2019).