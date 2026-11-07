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¿Qué le Pasó a Ana Silvia Garza? Piden Ayuda para Mamá de Ex Timbiriche

A través de redes sociales, la actriz Mariana Garza; su hija, María Perroni, y el cantante Diego Schoening pidieron apoyo.

Ana Silvia GarzaLa actriz Ana Silvia Garza durante el estreno de una obra de teatro en 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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