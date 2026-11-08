Internacional

Preocupa Independencia de la División de EUA que Evalúa Seguridad de la IA

Especialistas destacaron la importancia de contar con expertos independientes y apartidistas que orienten las políticas de inteligencia artificial en beneficio de la población

Expertos inteligencia artificialEl gobierno federal suele desempeñar un papel activo al decidir qué es seguro para la población. Foto: AP.

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